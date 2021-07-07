Про це повідомляє польське агентство РАР.

Політику інкримінують отримання хабарів на суму 315 тис. євро під час реалізації публічних замовлень на будівництво доріг в Україні.

“Сьогодні прокурор оголосив Славоміру Н. змінене корупційне обвинувачення. Воно включає отримання додаткової матеріальної вигоди на суму 315 тис. євро за надання підтримки компанії у процесі отримання і виконання публічних замовлень, що стосуються будівництва і ремонту доріг в Україні”, – повідомила речниця окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж.

Вона додала, що обвинувачення стосується періоду, коли Новак виконував обов’язки голови “Укравтодору”.

Новак відкинув звинувачення і відмовився давати свідчення.