Про це повідомляє польське агентство РАР.

Політику інкримінують отримання хабарів на суму 315 тис. євро під час реалізації публічних замовлень на будівництво доріг в Україні.

“Сьогодні прокурор оголосив Славоміру Н. змінене корупційне обвинувачення. Воно включає отримання додаткової матеріальної вигоди на суму 315 тис. євро за надання підтримки компанії у процесі отримання і виконання публічних замовлень, що стосуються будівництва і ремонту доріг в Україні”, – повідомила речниця окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж.

Фото: РАР

Вона додала, що обвинувачення стосується періоду, коли Новак виконував обов’язки голови “Укравтодору”.

Новак відкинув звинувачення і відмовився давати свідчення.

  • Раніше антикорупційні органи України та Польщі провели обшуки на території двох країн в рамках розслідування діяльності колишнього очільника “Укравтодору” Славоміра Новака.
  • Польський суд заарештував колишнього главу “Укравтодору” Славоміра Новака. Його взяли під варту терміном на три місяці.
  • 11 вересня польський суд відхилив прохання випустити колишнього главу “Укравтодору” Славоміра Новака під заставу.