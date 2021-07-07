Про це повідомляє польське агентство РАР.
Політику інкримінують отримання хабарів на суму 315 тис. євро під час реалізації публічних замовлень на будівництво доріг в Україні.
“Сьогодні прокурор оголосив Славоміру Н. змінене корупційне обвинувачення. Воно включає отримання додаткової матеріальної вигоди на суму 315 тис. євро за надання підтримки компанії у процесі отримання і виконання публічних замовлень, що стосуються будівництва і ремонту доріг в Україні”, – повідомила речниця окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж.
Вона додала, що обвинувачення стосується періоду, коли Новак виконував обов’язки голови “Укравтодору”.
Новак відкинув звинувачення і відмовився давати свідчення.
- Раніше антикорупційні органи України та Польщі провели обшуки на території двох країн в рамках розслідування діяльності колишнього очільника “Укравтодору” Славоміра Новака.
- Польський суд заарештував колишнього главу “Укравтодору” Славоміра Новака. Його взяли під варту терміном на три місяці.
- 11 вересня польський суд відхилив прохання випустити колишнього главу “Укравтодору” Славоміра Новака під заставу.