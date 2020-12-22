Про це він повідомив в інтерв’ю #Буквам.

Так, у 2019 Кудрявцев мав стати заступником міністра регіонального розвитку, але натомість почався скандал навколо призначення керівника ДАБІ. Все закінчилося заявою будівельників тодішньому прем’єру Олексію Гончаруку, що на схеми повернулися люди Януковича.

Зокрема, Кудрявцев заявив, що після звільнення Трофімова у схемах ДАБІ нічого не змінилося. Ті люди, які прийшли у відомство рік тому, досі там залишаються.

За словами Кудрявцева, брати Горові наразі беруть участь у схемах.

Також він прокоментував вплив очільників київського підрозділу ДАБІ часів Януковича Кучера та Сергієнка.

“Про Кучера ходить багато чуток, але за моєю інформацією, він цим не займається. Він зараз забудовник, у нього не одна фірма. А Олександр Сергієнко залишається. Він був помічником депутата, помічником міністра. Його зробили помічником Олени Костенко, яка керувала ДАБІ з минулого грудня по лютий. Цікаво, що коли вона його звільнила, то відразу звільнили і її”, – сказав він.

Кудрявцев також розповів, що прокуратура та ДБР намагаються вручити йому підозру у справі про начебто підробку диплому, яку закрили у 2017 і 2019 роках.

“І ось знову вони відкрили справу про нібито підробку диплома. Давайте я процитую повідомлення від мого адвоката (дістає телефон, читає): Політичний мотив цієї справи підтверджується очевидно незаконними діями прокуратури та слідчих ДБР: – Справа по так званій підробці диплому неодноразово закривалася слідчими прокуратури, поліції та ДБР, але за скаргами кишенькової громадської організації слідство поновлювалося… По всіх статтях обвинувачення минули строки давності: за ч. 4 ст. 358 ККУ – строк давності закінчився у 2018 році, а за ч. 1 ст. 366 ККУ – у травні 2020 року. Це означає, що після закінчення строків давності прокурора та слідчі уже не мають повноважень проводити слідство та оголошувати особі підозру. Єдиними правомірним рішенням у такому випадку є закриття кримінальної справи; – Справа по суті є безперспективною”, – сказав він.

“І це та ж справа, яка була вже закрита у 2017 і 2019 роках. По ній є рішення суду, що її вже не можна поновлювати, бо в червні місяці по ній як мінімум пройшли строки давності. Але ви ж прекрасно розумієте, що питання не в дипломі. А в тому, що є люди, які бояться реформи ДАБІ та хотіли б продовжувати ловити рибку в каламутній воді як зараз. Минуло 2 роки як мене звільнили, і за цей час проти мене не змогли нічого придумати крім фейкової справи про диплом. Але за той термін, який я очолював ДАБІ не було жодної конфліктної ситуації або скандалу, де можна мене було підозрювати в хабарях і зловживанні службовим становищем”, – додав Кудрявцев.