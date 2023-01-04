Про це він повідомив російському пропагандистському телеканалу RT.
Рогозін показав журналістам фото уламка снаряда, який лікарі дістали з його спини.
За його словами, це уламок від гаубиці CAESAR. Його він відправив послу Франції у Росії.
“Осколок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати президенту Франції Емманюелю Макрону. А ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за воєнні злочини Франції, США, Великої Британії, Німеччини та інших країн НАТО на Донбасі. Всі наші жертви – на вашій совісті, так само, як і поява фашистської України на вашій совісті”, – написав Рогозін у листі.
Зазначається, що осколок, який дістали з хребта Рогозіна, пробив йому праве передпліччя та застряг в одному з шийних хребців у міліметрі від спинного мозку.
ДОВІДКА: Колишній голова “Роскосмосу” Дмитро Рогозін був поранений в тимчасово окупованому Донецьку 21 грудня. Він поскаржився, що хтось “злив” інформацію про його місцеперебування.
За його словами, він прибув у Донецьк, аби зустрітись з “одним із наших добровольчих підрозділів”. Після зустрічі з “добровольцями” Рогозін відправився на робочу зустріч у “вузькому колі” в одному з готелів окупованого міста, який і опинився під обстрілом.
- Ексголова “Роскосмосу” Дмитро Рогозін отримав поранення під час святкування свого дня народження у ресторані тимчасово окупованого Донецька. Згодом у соцмережах опублікували наслідки вибуху у ресторанно-готельному комплексі Шеш-Беш.