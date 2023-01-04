Колишній очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, який нещодавно отримав поранення у тимчасово окупованому Донецьку, після операції вирішив відправити уламок снаряда зі свого хребта президенту Франції Емманюелю Макрону.

Про це він повідомив російському пропагандистському телеканалу RT.

Рогозін показав журналістам фото уламка снаряда, який лікарі дістали з його спини.

За його словами, це уламок від гаубиці CAESAR. Його він відправив послу Франції у Росії.

“Осколок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати президенту Франції Емманюелю Макрону. А ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за воєнні злочини Франції, США, Великої Британії, Німеччини та інших країн НАТО на Донбасі. Всі наші жертви – на вашій совісті, так само, як і поява фашистської України на вашій совісті”, – написав Рогозін у листі.

Зазначається, що осколок, який дістали з хребта Рогозіна, пробив йому праве передпліччя та застряг в одному з шийних хребців у міліметрі від спинного мозку.

ДОВІДКА: Колишній голова “Роскосмосу” Дмитро Рогозін був поранений в тимчасово окупованому Донецьку 21 грудня. Він поскаржився, що хтось “злив” інформацію про його місцеперебування.

За його словами, він прибув у Донецьк, аби зустрітись з “одним із наших добровольчих підрозділів”. Після зустрічі з “добровольцями” Рогозін відправився на робочу зустріч у “вузькому колі” в одному з готелів окупованого міста, який і опинився під обстрілом.