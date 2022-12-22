Ексголова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін отримав поранення під час святкування свого дня народження у ресторані тимчасово окупованого Донецька. Згодом у соцмережах опублікували наслідки вибуху у ресторанно-готельному комплексі Шеш-Беш.

Про це інформує СтратКом ЗСУ.

Згідно зі світлинами, в результаті прильоту будівля закладу зазнала серйозних руйнувань.

За попередніми даними, Рогозін отримав “поранення м’яких частин верхніх частин стеген”. Також постраждав так званий “голова уряду ДНР” Віталій Хоценко, він отримав поранення спини. Окрім цього, загинуло 2 особи, зокрема охоронець так званого “прем’єр-міністра ДНР”.

Згодом росЗМІ зазначили, що уламок міни, що потрапив у хребет Рогозіна, неможливо дістати. Сам він вважає свій стан задовільним, повідомив його помічник.

Раніше Рогозін написав у своєму Telegram-каналі, він прибув у Донецьк аби зустрітись з “одним із наших добровольчих підрозділів”. Після зустрічі з “добровольцями” Рогозін відправився на робочу зустріч у “вузькому колі” в одному з готелів окупованого міста.

У цьому готелі ми жили всі останні місяці і за 8 років противник жодного азу не обстрілював це місце. Хтось злив інформацію і близько 19:45 відбулось декілька високоточних влучань”, – наголосив він.

Рогозін додав, що були влучання й конкретно у те місце, де перебував він зі своїм “вузьким колом”.

Били калібром 120 або 155 мм. Розслідування визначить, звідки і хто”, – додав він.