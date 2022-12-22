Колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін був поранений в тимчасово окупованому Донецьку. Він поскаржився, що хтось "злив" інформацію про його місцеперебування.

Про це Рогозін написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, він прибув у Донецьк аби зустрітись з “одним із наших добровольчих підрозділів”. Після зустрічі з “добровольцями” Рогозін відправився на робочу зустріч у “вузькому колі” в одному з готелів окупованого міста.

“У цьому готелі ми жили всі останні місяці і за 8 років противник жодного азу не обстрілював це місце. Хтось злив інформацію і близько 19:45 відбулось декілька високоточних влучань”, – наголосив він.

Рогозін додав, що були влучання й конкретно у те місце, де перебував він зі своїм “вузьким колом”.

“Били калібром 120 або 155 мм. Розслідування визначить, звідки і хто”, – додав він.

Рогозін резюмував, що внаслідок обстрілу отримав поранення: осколок розміром 3х4 мм увійшов вище правої лопатки.

“Буде операція. Постраждали ще декілька близьких мені людей”, – резюмував він.