Про це Рогозін написав у своєму Telegram-каналі.
За його словами, він прибув у Донецьк аби зустрітись з “одним із наших добровольчих підрозділів”. Після зустрічі з “добровольцями” Рогозін відправився на робочу зустріч у “вузькому колі” в одному з готелів окупованого міста.
“У цьому готелі ми жили всі останні місяці і за 8 років противник жодного азу не обстрілював це місце. Хтось злив інформацію і близько 19:45 відбулось декілька високоточних влучань”, – наголосив він.
Рогозін додав, що були влучання й конкретно у те місце, де перебував він зі своїм “вузьким колом”.
“Били калібром 120 або 155 мм. Розслідування визначить, звідки і хто”, – додав він.
Рогозін резюмував, що внаслідок обстрілу отримав поранення: осколок розміром 3х4 мм увійшов вище правої лопатки.
“Буде операція. Постраждали ще декілька близьких мені людей”, – резюмував він.
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