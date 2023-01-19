Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у розкраданні коштів колишньому керівнику НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Зазначається, що колишнього очільника “Нафтогаз Україна” повідомили про підозру у заволодінні коштів сумою понад 229 млн гривень у 2018 році.

За даними слідства, тодішній глава компанії у травні 2018 року, попри вимоги законодавства, видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення.

Як уточнили у НАБУ, наказ про преміювання було видано після позитивного рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

“Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн”, – наголосили у НАБУ.

Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Варто зауважити, що в антикорупційному відомстві не називають імені підозрюваного, однак вказано, що мовиться про ояільника НАК “Нафтогаз України” у 2014-2021 роках. У цей період вказану посаду обіймав Андрій Коболєв.