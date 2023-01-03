Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі та генерал у відставці пояснив, чому він впевнений у перемозі України в повномасштабній російсько-українській війні.

Про це він написав у своєму Twitter.

На його думку, одним із недоліків російських військ є нездатність вчитися на власних помилках: “Причина, чому я впевнений, що Україна переможе. Російська армія не є організацією, яка навчається”, — зазначив Ходжес.

Саме нездатність РФ забезпечити польову дисципліну та захист сил у зоні бойових дій після десяти місяців важких втрат, як зазначив екскомандувач, свідчить про те, що окупанти не мають хороших сержантів та культури, аби вчитися на помилках.

Він також додав, що у росіян “кишка тонка” для цієї боротьби, а також волі, аби протистояти проти того, що їх відправляють на “м’ясорубку”.