Про це він написав у своєму Twitter.
На його думку, одним із недоліків російських військ є нездатність вчитися на власних помилках: “Причина, чому я впевнений, що Україна переможе. Російська армія не є організацією, яка навчається”, — зазначив Ходжес.
Саме нездатність РФ забезпечити польову дисципліну та захист сил у зоні бойових дій після десяти місяців важких втрат, як зазначив екскомандувач, свідчить про те, що окупанти не мають хороших сержантів та культури, аби вчитися на помилках.
Він також додав, що у росіян “кишка тонка” для цієї боротьби, а також волі, аби протистояти проти того, що їх відправляють на “м’ясорубку”.
- Британські розвідники зазначили, що Збройні сили України отримали значне підкріплення для захисту району Бахмута, а тому найближчими тижнями росіянам навряд чи вдасться досягти успіху на цьому напрямку.
- Внаслідок українського удару по російській базі в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області російське військове керівництво піддалося критиці в інформаційному просторі. Тому, ймовірно, міністерство оборони РФ намагатиметься перекласти відповідальність за втрати своєї армії на так звану “ДНР”.