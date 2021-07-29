Конкурсна комісія не допустила колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Відповідне рішення ухвалили на засіданні конкурсної комісії.

Голова комісії з проведення конкурсу на зайняття посади очільника БЕБ Тимофій Милованов під час засідання пояснив, чому Данилюка виключили зі списку кандидатів.

За його словами, комісія виявила невідповідність Данилюка кваліфікаційним вимогам.

“Він не надав документи, що засвідчують наявність у нього вищої юридичної або економічної освіти, натомість надав документи, які засвідчують вищу освіту за спеціальністю, яка не відповідає вимогам конкурсу”, – наголосив Милованов.

Додамо, що за Данилюка заступився міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, не було вимоги щодо нострифікації під час подання документів. Милованов відповів йому, що це є законодавчою вимогою.

Марченко попередив, що “це буде пояснюватися політично”.

“Я не проти законності цих рішень, мене цікавить, як ми це будемо пояснювати”, – додав він.

Олександр Данилюк закінчив Національний політехнічний університет (КПІ) за спеціальністю інженер-електрик і паралельно здобув освіту в галузі фінансів в Київському інституті інвестицій.

Ступінь МВА (Master of business administration) Данилюк отримав в Університеті Індіани. Однак диплом не було нострифіковано. Саме тому комісія відмовилася його визнавати.

Голова комісії посилався на лист Міносвіти. У ньому йдеться про те, без належного визнання диплому в Україні немає підтвердження того, що освіта справді здобувалася та що документ є автентичним.

На брифінгу за підсумками засідання комісії Милованов ще раз прокоментував ситуацію з Данилюком.

“Я особисто дружу з Олександром Данилюком і вважаю його своїм ментором і наставником. Він мене вчив, як працює політика. Така прикра, я б сказав технічна помилка, але, на жаль, комісія проголосувала за те, що треба виконувати закон”, – сказав Милованов.

Данилюк вийшов у прямий ефір й прокоментував рішення конкурсної комісії та заяви Милованова щодо його освіти.

“Це повне маніпулювання, всі члени комісії про це знають і в першу чергу – голова комісії Тимофій Милованов. Мені було дуже неприємно і гидко дивитися на те, що він говорив”, – заявив ексміністр.

Данилюк наголосив, що отримував освіту в одній з найкращих бізнес-шкіл США.

“Рівень цієї школи й рівень освіти точно вищий від того, який отримав Тимофій Милованов”, – зазначив Данилюк.

Випускником Університету Індіани також була ексміністерка фінансів, пані посол України в США Оксана Маркарова. Данилюк сподівається, що вона допоможе “прояснити цим темним людям, що таке Індіанський університет”.

“Ручна конкурсна комісія виключила мене з конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, яке я придумав, запропонував та системно намагався запустити протягом понад 10 років”, – заявив Данилюк.

Ексміністр також написав, що причина зняття його з конкурсу на посаду керівника БЕБ “епічна” – не підійшов диплом Університету Індіани. Тому комісія вирішила, що у Данилюка нема профільної освіти.

“Бути міністром фінансів та секретарем РНБО, працювати у найвідоміших фінансових організаціях у світових фінансових столицях – значить, у мене було достатньо освіти, а зараз – ні?! Виявляється, недоміністерство освіти України з недоміністром Шкарлетом, який взагалі займався плагіатом, має право не визнати мій диплом одного з найкращих вишів світу! Це нонсенс”, – заявив Данилюк.

Ексміністр додав, що “нас усіх мають за повних дурнів”. Також Данилюк назвав конкурс “профанацією та ганьбою найвищого ґатунку”, що руйнує БЕБ із самого його початку.

Нагадаємо, що на посаду очільника БЕБ претендувало понад 50 осіб, зокрема очільник Держфіскальної служби Вадим Мельник, президент Укргазбанку, член Ради Нацбанку та колишній “регіонал” Василь Горбаль, ексдепутат Микола Катеринчук.

Бюро економічної безпеки – єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Зазначається, що він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

До повноважень Бюро економічної безпеки входять:

– виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;

– оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;

– надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;

– забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

– збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;

– планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;

– виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;

– складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності ухвалення ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.