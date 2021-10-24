Колишній міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні постав перед судом на Сицилії: його звинувачують у тому, що він у 2019 році не дозволив судну з мігрантами підійти до італійського порту.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Правий політик заперечує звинувачення у невиконанні службових обов’язків.

Свідками обвинувачення є голлівудський актор Річард Гір, який був на борту.

Сальвіні закрив порти для рятувальних човнів, залишивши десятки мігрантів, врятованих із Середземного моря, на три тижні на борту іспанського рятувального судна.

У разі доведення вини колишньому міністру загрожує максимум 15 років ув’язнення.

У день першого судового засідання свідчення дали колишній прем’єр-міністр Джузеппе Конте та члени його кабінету.

Але підсудний висміяв присутність містера Гіра. Річард Гір сів на борт іспанського корабля Open Arms на острові Лампедуза з майже 150 мігрантами на борту.

“Цікаво, чи це серйозно, що Річард Гір із Голлівуду збирається давати свідчення проти мене на судовому процесі”, – сказав Сальвіні журналістам біля суду.

На свій захист Сальвіні сказав, що політика “закритих портів” була спрямовану на те, щоб не дати мігрантам “здійснити небезпечний перетин Середземного моря”.

Проте Конте назвав Сальвіні “одержимим” триманням мігрантів подалі від італійських портів.

У 2019 році благодійна організація Open Arms подала юридичну скаргу на дії Сальвіні щодо їхнього корабля.