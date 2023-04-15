Попри санкції Заходу, експорт нафти з Росії зріс до рівня, який був останніми місяцями перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Про це повідомляє CNN.

Експорт сирої нафти та нафтопродуктів з Росії зріс у березні до найвищого рівня з квітня 2020 року, підскочивши на 600 000 барелів на день, повідомляє Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своєму щомісячному нафтовому звіті.

Зростання збільшило приблизний дохід Росії від експорту нафти до 12,7 мільярда доларів минулого місяця.

Водночас у МЕА зауважили, що попри зростання кількості продажу, дохід Росії на 43% нижчий у порівнянні з минулим роком, адже РФ змушена продавати нафту меншій кількості країн, котрі можуть домовитись про значні знижки.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Захід наклав низку санкцій на Росію, зокрема й на все, що стосується російських енергоресурсів. Найважливішими з них є заборона на імпорт російської морської нафти до Європейського Союзу та заборона на перероблені нафтопродукти, такі як дизельне пальне.

Але Росія, другий у світі експортер сирої нафти, знайшла готових покупців у Китаї та Індії, щоб замінити європейських клієнтів.

Однак санкції завдали значних ударів по бюджету Росії. Минулого тижня уряд РФ заявив, що зниження надходжень від енергоресурсів призвело до дефіциту бюджету у 2,4 трильйона рублів (29 мільярдів доларів) за перші три місяці цього року. Його загальний дохід впав майже на 21% порівняно з тим самим періодом 2022 року.

За даними МЕА, Росія покладається на нафтогазовий сектор для фінансування близько 45% свого бюджету.