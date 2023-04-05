Про це повідомило Reuters.

За словами гендиректора компанії Даніеля Обайтека, Москва припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом “Дружба” у лютому після того, як Варшава поставила Києву перші танки Leopard.

У Польщі мали припинити використання російської нафти до кінця 2022 року. Водночас у 2024 році мала завершитися дія довгострокового контракту PKN з “Росн’фтью” та угода з “Татнєфтью”.

“Цих контрактів більше не існує. Контракт з “Роснєфтью” завершився у січні, ми його не продовжили”, — сказав Обайтек. “Другий контракт з “Татнефтью”… Коли нафта перестала надходити, у нас з’явився аргумент для розірвання контракту. На цій підставі ми розірвали цей контракт без штрафних санкцій”.

Контракт було розірвано “кілька днів тому”. Зазначимо, що після європейського ембарго на морські постачання з Росії PKN припинила купувати російську нафту і паливо, що транспортується морем.

PKN Orlen має контракт на постачання з Saudi Aramco. Також постачання відбуваються з Західної Африки, Середземномор’я, Перської та Мексиканської заток.