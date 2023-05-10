У квітні 2023 року експорт продукції з Китаю до Росії досяг рекордного рівня. Продажі підвищилися на 153%, порівняно з попереднім роком, – до 9,6 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання підкреслило, що загальний обсяг торгівлі досяг другого найбільшого рівня в історії. Суму оцінили у 19 млрд доларів, що менше від березневого піка.

Збільшення продажів свідчить про дедалі тісніші економічні відносини. Між Пекіном і Москвою торгівля стала більш інтенсивною після початку повномасштабної війни.