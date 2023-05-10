Про це повідомляє Bloomberg.

Видання підкреслило, що загальний обсяг торгівлі досяг другого найбільшого рівня в історії. Суму оцінили у 19 млрд доларів, що менше від березневого піка.

Збільшення продажів свідчить про дедалі тісніші економічні відносини. Між Пекіном і Москвою торгівля стала більш інтенсивною після початку повномасштабної війни.

Серед китайського експорту – автомобілі та запчастини до них, електроніка та промислове обладнання (майже 20%). Також істотна частина товарів, що продається у Росії, припадає на електроніку, котли, техніку і запчастини.

Раніше пік товарообігу спостерігався у березні.