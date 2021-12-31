Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

Микола Азаров намагається визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на його думку, полягає у невнесенні до РНБО пропозиції щодо скасування санкцій.

При цьому прем’єр-втікач наполягає на виключенні пункту про санкції проти нього із введеного в дію президентом Володимиром Зеленським рішення РНБО.

Також Азаров просить суд зобов’язати РНБО скасувати санкції проти нього.

Питання відкриття адміністративного провадження наразі вирішується судом.

Довідка. Після перемоги Революції гідності у 2014 році Микола Азаров втік до Росії. Проти нього розслідується низка кримінальних справ в Україні. У березні 2021 року РНБО запровадила персональні санкції проти прем’єра-втікача.

 