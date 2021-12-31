В Окружному адміністративному суді Києва зареєстрували позов колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова до Служби безпеки України та Ради нацбезпеки та оборони. Азаров намагається скасувати запроваджені проти нього санкції.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

Микола Азаров намагається визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на його думку, полягає у невнесенні до РНБО пропозиції щодо скасування санкцій.

При цьому прем’єр-втікач наполягає на виключенні пункту про санкції проти нього із введеного в дію президентом Володимиром Зеленським рішення РНБО.

Також Азаров просить суд зобов’язати РНБО скасувати санкції проти нього.

Питання відкриття адміністративного провадження наразі вирішується судом.

Довідка. Після перемоги Революції гідності у 2014 році Микола Азаров втік до Росії. Проти нього розслідується низка кримінальних справ в Україні. У березні 2021 року РНБО запровадила персональні санкції проти прем’єра-втікача.