Про це повідомляє пресслужба ОАСК.
Микола Азаров намагається визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на його думку, полягає у невнесенні до РНБО пропозиції щодо скасування санкцій.
При цьому прем’єр-втікач наполягає на виключенні пункту про санкції проти нього із введеного в дію президентом Володимиром Зеленським рішення РНБО.
Також Азаров просить суд зобов’язати РНБО скасувати санкції проти нього.
Питання відкриття адміністративного провадження наразі вирішується судом.
Довідка. Після перемоги Революції гідності у 2014 році Микола Азаров втік до Росії. Проти нього розслідується низка кримінальних справ в Україні. У березні 2021 року РНБО запровадила персональні санкції проти прем’єра-втікача.
- Нагадаємо, 19 березня РНБО ухвалила рішення про застосування персональних санкцій проти кількох десятків колишніх топчиновників України, зокрема Віктора Януковича, Миколи Азарова та інших колишніх топпосадовців.
- 9 квітня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. У жовтні жовтня Печерський районний суд Києва заочно заарештував Миколу Азарова за підозрою у держзраді. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому прем’єр-міністру. За версією слідства, колишній прем’єр за попередньою змовою із президентом-втікачем Віктором Януковичем порушив Конституцію і Закон Про міжнародні договори та підписав розпорядження про схвалення “Харківських угод”.
- Раніше представник Головного розвідувального управління Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що саме після підписання “харківських угод” у квітні 2010 року, Росія почала активно завозити модернізовану техніку на територію Криму і посилювати свої військові угруповання.
- 12 березня СБУ розпочала розслідування обставин підписання та ратифікації “харківських угод”.