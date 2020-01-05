Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Портрет повинен ознаменувати початок нового десятиліття.

На ньому королева стоїть поруч зі своїм старшим сином принцом Чарльзом, онуком принцом Вільямом і правнуком принцом Джорджем. Саме в такому порядку принци повинні будуть вступити на британський престол.

Фото зробив у тронному залі Букінгемського палацу фотограф Ранальд Макечні за тиждень до Різдва, що відзначалося 25 грудня. Але опублікували знімок тільки зараз.

Принц Джордж на фото одягнений вже не в шорти, як раніше, а в штани з тканини в шотландську клітку. Єлизавета II зображена на знімку в білій сукні, а принци Чарльз і Вільям одягалися в класичні костюми.

Фото зробили тоді ж, коли королівська сім’я була зайнята приготуванням різдвяного пудингу, – 18 грудня.

Варто зазначити, що попередній портрет, на якому були зображені Єлизавета II і троє спадкоємців престолу, був зроблений в 2016 році – на честь 90-річного ювілею королеви. Тоді принцу Джорджу було три роки, він носив шорти (як передбачено дрес-кодом для хлопчиків у королівській родині) і стояв на спеціальній підставці.