Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Портрет повинен ознаменувати початок нового десятиліття.
На ньому королева стоїть поруч зі своїм старшим сином принцом Чарльзом, онуком принцом Вільямом і правнуком принцом Джорджем. Саме в такому порядку принци повинні будуть вступити на британський престол.
Фото зробив у тронному залі Букінгемського палацу фотограф Ранальд Макечні за тиждень до Різдва, що відзначалося 25 грудня. Але опублікували знімок тільки зараз.
Принц Джордж на фото одягнений вже не в шорти, як раніше, а в штани з тканини в шотландську клітку. Єлизавета II зображена на знімку в білій сукні, а принци Чарльз і Вільям одягалися в класичні костюми.
Фото зробили тоді ж, коли королівська сім’я була зайнята приготуванням різдвяного пудингу, – 18 грудня.
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📸 To mark the start of a new decade, a portrait has been released of Her Majesty The Queen and Their Royal Highnesses The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George. The portrait was taken by Ranald Mackechnie in the Throne Room at Buckingham Palace. Photograph © Ranald Mackechnie
Варто зазначити, що попередній портрет, на якому були зображені Єлизавета II і троє спадкоємців престолу, був зроблений в 2016 році – на честь 90-річного ювілею королеви. Тоді принцу Джорджу було три роки, він носив шорти (як передбачено дрес-кодом для хлопчиків у королівській родині) і стояв на спеціальній підставці.
- 25 грудня старші діти британського принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон – принц Джордж і принцеса Шарлотта вперше приєдналися до батьків під час традиційного різдвяного виходу королівської сім’ї Великобританії.