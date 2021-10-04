Журнал "ELLE Росія" випустив жовтневий номер про дружбу народів, присвятивши обкладинку та зізнання в любові Україні.

Про це повідомляють #Букви.

“Ця історія – наше зізнання в любові до України, наше захоплення чарівними дівчатами, талановитими дизайнерами, культурою і природою, тишею її лісів і синявою Карпат. І, звичайно, мовою – вона і є музика, прозора, як вода в річці, і зрозуміла, як білосніжні образи цієї зйомки”, – йдеться у дописі в Instagram головної редакторки глянцю Катерини Мухіної.

Серед тих, хто поставив “лайк” до цього допису і головний редактор “Vogue Україна” Пилип Власов.

Багато користувачів писали схвальні відгуки про обкладинку, проте є ті, які не розуміють про яку “дружбу народів” можна говорити, коли Росія окупувала Крим та веде війну на Сході.

Користувачі назвали обкладинку журналу лицемірством.

#Букви звернулися за коментарями до редакції видання “Vogue Україна”, щоб дізнатися, чи поділяє керівництво журналу вислів про “дружбу народів” між Україною та Росією – країною-агресором. Адже саме головний редактор “Vogue Україна” лайкнув цей допис.

Варто зазначити, що на вихід обкладинки російського ELLE звернув паблік “Киёв Фэшн Лавэз”. Там теж обурилися “дружбі народів” з країною-агресором. Варто зазначити, що цей паблік раніше викрив на плагіаті головну редакторку Vogue UA Ольгу Сушко.

Варто зазначити, що журнали “ELLE Україна” та “Vogue Україна” користуються франшизою з Росії.

Жовтневий номер російського Elle вийшов із 25 різними обкладинками. Кожна стосується різних регіонів та країн, які колись перебували у складі СРСР: Україна, Білорусь, Грузія, Башкирія, Вірменія, Азербайджан, Литва, Якутія, Узбекистан, Казахстан тощо.

Окупація Криму та військова агресія РФ проти України.

Спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року із захоплення частини території України – Кримського півострова. Ця дата не заперечується навіть міністерством оборони РФ.

7 березня 2014 року Генасамблея ООН схвалила резолюцію 68/262 “Територіальна цілісність України”, в якій підтвердила міжнародно визнані кордони України та відсутність будь-яких правових підстав для зміни статусу АР Крим та м. Севастополя. Аналогічна позиція ГА ООН була підтверджена у резолюції 71/205 “Ситуація з правами людини в АР Крим та місті Севастополь (Україна)”, схваленій 19 грудня 2016 року.

Станом на сьогодні окупованими залишаються: Автономна Республіка Крим, м.Севастополь, частина Донецької та Луганської областей. На Сході вже восьмий рік триває війна.