Британський співак Елтон Джон захворів на коронавірус і був змушений скасувати концерт в Далласі (США).

Про це він повідомив в Instagram.

“Я інфікувався COVID-19 і тому маю перенести на інші дати мої виступи в Далласі”, – написав він.

Артист перепросив за такі вимушені кроки і підкреслив, що хоче зберегти своє здоров’я та здоров’я своєї команди.

Зараз сер Елтон Джон почувається нормально і пов’язує це з вакцинацією.

“На щастя, я повністю вакцинований, зробив бустерне щеплення. У мене слабкі симптоми, тому я очікую, що зможу виступити в Арканзасі у вихідні”, – повідомив він. Зараз артисту 74 роки.

Згідно з розкладом концертів співака, який опублікований на його сайті, Елтон Джон мав виступити 25 та 26 січня на стадіоні American Airlines Center у штаті Техас.