Про це він повідомив в Instagram.
“Я інфікувався COVID-19 і тому маю перенести на інші дати мої виступи в Далласі”, – написав він.
Артист перепросив за такі вимушені кроки і підкреслив, що хоче зберегти своє здоров’я та здоров’я своєї команди.
Зараз сер Елтон Джон почувається нормально і пов’язує це з вакцинацією.
“На щастя, я повністю вакцинований, зробив бустерне щеплення. У мене слабкі симптоми, тому я очікую, що зможу виступити в Арканзасі у вихідні”, – повідомив він. Зараз артисту 74 роки.
Згідно з розкладом концертів співака, який опублікований на його сайті, Елтон Джон мав виступити 25 та 26 січня на стадіоні American Airlines Center у штаті Техас.
- Нагадаємо, раніше британська співачка Адель вийшла на зв’язок до своїх прихильників, аби повідомити що майже вся її команда захворіла на COVID-19, і через це концерти в Лас-Вегасі (США) під назвою “Уїк-енд з Адель” скасовані.
- Через стрімке поширення COVID-19 у світі, італійський рок-гурт Måneskin відклав свій європейський тур, зокрема концерт у Києві.