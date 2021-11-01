Подробиці опубліковано в інтерв’ю The New York Times.
Емілі Ратаковскі зізналася, що почала писати коротенькі есе про своє життя, аби заповнити порожнечу. У 2018 році в її матері, Кетлін Балгі, діагностували амілоїдоз – хронічне, аномальне накопичення білка в її руках. Чоловік Емілі тим часом працював у Нью-Йорку, а вона була сама в Лос-Анджелесі. Саме тоді, на піку своєї кар’єри, модель почала писати.
Ці есе вона об’єднала у книгу під назвою “Моє тіло”, яка вийде 9 листопада 2021 року.
У есе “Розмиті лінії” Ратаковскі повертається спогадами до знімань відео, яке було розкритиковано як таке, що принижує гідність, і навіть пропагує культуру зґвалтування. Модель заново оцінює події на майданчику з точки зору сексизму та переосмислює свою роль у цьому.
Тоді їй було 21, вона вирішила, що цей досвід “розширить їй можливості”. Модель сподівалася продемонструвати на камеру свою сексуальність і використати її на свою користь.
Тепер, коли Ратаковські 30, вона усвідомлює всю свою наївність.
“Незалежно від того, носите ви паранджу чи бікіні, ми живемо у дуже специфічних межах цис-гетеро, патріархального, капіталістичного світу”, – заявила модель.
Вона додала: “Я завжди залякую людей, коли вживаю подібні слова, оскільки це, начебто, трохи неприємно”
Емілі Ратаковскі переживає екзистенційну кризу через те, що її сприймають лише як тіло, а не як особистість. Ніхто не цікавиться її політичними поглядами чи світоглядною позицією – роботодавці чекають від моделі напівголих сексуальних фото.
У моделі не було відчуття, що зображення її тіла, як і саме тіло, їй належать. Вона не знала, де і ким у цей момент тиражуються її фото – і це викликало тривогу.
Для Ратаковскі “Моє тіло” — це книга не лише про життя моделі. Це книга, присвячена дослідженню ідей, суперечностей і парадоксів, які її хвилювали.
“Кожна жінка, яку я знаю — неважливо, як вони виглядають, чи змінювали свій імідж, чи ні — знає, що таке, коли на тебе заглядаються, як це – бути відкинутою, як це – коли люди роблять акцент на твоїй зовнішності”, — сказала модель.
- Нагадаємо, американську модель і актрису Емілі Ратаковскі звинуватили в тому, що вона годує грудьми тримісячного сина і при цьому п’є вино.
- Емілі Ратаковскі заявила, що вони з чоловіком не нав’язуватимуть своїй майбутній дитині гендерні стереотипи. Їхній малюк сам обере собі стать до 18 років.