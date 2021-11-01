Модель Емілі Ратаковскі розповіла про свою книгу "Моє тіло", що змусило почати її написання, які основні питання та проблеми буде порушено.

Подробиці опубліковано в інтерв’ю The New York Times.

Емілі Ратаковскі зізналася, що почала писати коротенькі есе про своє життя, аби заповнити порожнечу. У 2018 році в її матері, Кетлін Балгі, діагностували амілоїдоз – хронічне, аномальне накопичення білка в її руках. Чоловік Емілі тим часом працював у Нью-Йорку, а вона була сама в Лос-Анджелесі. Саме тоді, на піку своєї кар’єри, модель почала писати.

Ці есе вона об’єднала у книгу під назвою “Моє тіло”, яка вийде 9 листопада 2021 року.

У есе “Розмиті лінії” Ратаковскі повертається спогадами до знімань відео, яке було розкритиковано як таке, що принижує гідність, і навіть пропагує культуру зґвалтування. Модель заново оцінює події на майданчику з точки зору сексизму та переосмислює свою роль у цьому.

Читайте також: Емілі Ратаковскі звинуватила Робіна Тіка у сексуальних домаганнях

Тоді їй було 21, вона вирішила, що цей досвід “розширить їй можливості”. Модель сподівалася продемонструвати на камеру свою сексуальність і використати її на свою користь.

Тепер, коли Ратаковські 30, вона усвідомлює всю свою наївність.

“Незалежно від того, носите ви паранджу чи бікіні, ми живемо у дуже специфічних межах цис-гетеро, патріархального, капіталістичного світу”, – заявила модель.

Вона додала: “Я завжди залякую людей, коли вживаю подібні слова, оскільки це, начебто, трохи неприємно”

Емілі Ратаковскі переживає екзистенційну кризу через те, що її сприймають лише як тіло, а не як особистість. Ніхто не цікавиться її політичними поглядами чи світоглядною позицією – роботодавці чекають від моделі напівголих сексуальних фото.

У моделі не було відчуття, що зображення її тіла, як і саме тіло, їй належать. Вона не знала, де і ким у цей момент тиражуються її фото – і це викликало тривогу.

Для Ратаковскі “Моє тіло” — це книга не лише про життя моделі. Це книга, присвячена дослідженню ідей, суперечностей і парадоксів, які її хвилювали.

“Кожна жінка, яку я знаю — неважливо, як вони виглядають, чи змінювали свій імідж, чи ні — знає, що таке, коли на тебе заглядаються, як це – бути відкинутою, як це – коли люди роблять акцент на твоїй зовнішності”, — сказала модель.