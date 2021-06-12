Емілі Ратаковскі звинуватили в тому, що вона годує грудьми і при цьому п’є вино

Про це повідомляє The Mirror.
Через кілька днів після того, як Емілі Ратаковскі зіткнулася з критикою через знімки, на яких вона тримає дитину “як мішок з картоплею”, фанати розкритикували супермодель за фото з святкування 30-річчя на островах Теркс і Кайкос.
На одному зі знімків Емілі позує з келихом вина, а на іншому годує грудьми свого сина Сильвестра Аполлона.
“Пиття і годування грудьми – це сумісно”, – зауважив у коментарі один саркастичний шанувальник.
“Сподіваюся, ти не годувала грудьми після того, як спробувала алкоголь”, – зазначив інший.
- Емілі Ратаковскі вийшла заміж за Себастіана Беар-МакКларда у 2018 році. 27 жовтня модель та акторка оголосила, що чекає на первістка, з’явившись у фотосесії для модного журналу Vogue та опублікувавши короткометражку про свою вагітність.
- Пізніше Ратаковскі заявила, що вони з чоловіком не нав’язуватимуть своїй майбутній дитині гендерні стереотипи. Їхній малюк сам обере собі стать до 18 років.
- Напередодні пологів Ратаковскі влаштувала ню-фотосесію та поділилася враження про вагітність.
- 8 березня Ратаковскі народила первістка.