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Емілі Ратаковскі звинуватили в тому, що вона годує грудьми і при цьому п’є вино

Американську модель і актрису Емілі Емілі Ратаковскі звинуватили в тому, що вона годує грудьми тримісячного сина і при цьому п'є вино.

Субота, 12 червня 2021, 12:05

Про це повідомляє The Mirror.

Через кілька днів після того, як Емілі Ратаковскі зіткнулася з критикою через знімки, на яких вона тримає дитину “як мішок з картоплею”, фанати розкритикували супермодель за фото з святкування 30-річчя на островах Теркс і Кайкос.

На одному зі знімків Емілі позує з келихом вина, а на іншому годує грудьми свого сина Сильвестра Аполлона.

“Пиття і годування грудьми – це сумісно”, – зауважив у коментарі один саркастичний шанувальник.

“Сподіваюся, ти не годувала грудьми після того, як спробувала алкоголь”, – зазначив інший.

  • Емілі Ратаковскі вийшла заміж за Себастіана Беар-МакКларда у 2018 році. 27 жовтня модель та акторка оголосила, що чекає на первістка, з’явившись у фотосесії для модного журналу Vogue та опублікувавши короткометражку про свою вагітність.
  • Пізніше Ратаковскі заявила, що вони з чоловіком не нав’язуватимуть своїй майбутній дитині гендерні стереотипи. Їхній малюк сам обере собі стать до 18 років.
  • Напередодні пологів Ратаковскі влаштувала ню-фотосесію та поділилася враження про вагітність.
  • 8 березня Ратаковскі народила первістка.

 

Теги: дитина, Емілі Ратаковскі, вино

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