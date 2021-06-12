Емілі Ратаковскі звинуватили в тому, що вона годує грудьми і при цьому п’є вино

Американську модель і актрису Емілі Емілі Ратаковскі звинуватили в тому, що вона годує грудьми тримісячного сина і при цьому п'є вино.

Про це повідомляє The Mirror.

Через кілька днів після того, як Емілі Ратаковскі зіткнулася з критикою через знімки, на яких вона тримає дитину “як мішок з картоплею”, фанати розкритикували супермодель за фото з святкування 30-річчя на островах Теркс і Кайкос.

На одному зі знімків Емілі позує з келихом вина, а на іншому годує грудьми свого сина Сильвестра Аполлона.

“Пиття і годування грудьми – це сумісно”, – зауважив у коментарі один саркастичний шанувальник.

“Сподіваюся, ти не годувала грудьми після того, як спробувала алкоголь”, – зазначив інший.