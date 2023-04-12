Державне підприємство НАЕК "Енергоатом" підписало з канадською компанією САМЕСО угоду, яка була останнім необхідним етапом для реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома”.

Мовиться про “Договір на зважування, відбір проб, проведення аналізів, зберігання та організація транспортування уранового концентрату” (УОК) виробництва ДП “СхідГЗК”, який 11 квітня 2023 року в Канаді скріпили підписами президент “Енергоатома” Петро Котін та президент і головний виконавчий директор CAMECO Тім Гітцель в присутності премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля.

Відтак документ регламентує фізичне постачання УОК з України до Канади та повʼязані із цим умови. Зокрема, договір передбачає постачання всього обсягу урану, що видобувається на “СхідГЗК” до Канади та подальше використання уранового концентрату для конверсії та постачання природного гексафториду урану (UF6) на збагачення.

“Це знакова подія для української ядерної галузі, вона гарантує її стабільність і як наслідок – стабільне забезпечення електроенергією громадян”, – зазначив президент НАЕК “Енергоатом” Петро Котін.

Своєю чергою, міністр енергетики України Герман Галущенко відзначив важливість контракту для стабільності вітчизняного енергетичного фронту.

Нагадаємо, що 19 березня 2023 року в Лондоні “Енергоатом” і CAMECO, за участі міністра енергетики України Германа Галущенка, уклали угоди про забезпечення стабільного постачання урану для виробництва ядерного палива.