Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Зокрема, триває друга хвиля водопілля, гідроелектростанції продовжують активно працюють упродовж всієї доби. Сонячні та вітрові електростанції також збільшили виробництво електроенергії завдяки сприятливим погодним умовам. Це дозволяє компенсувати потужності низки енергоблоків, які виведені у ремонт.

Продовжується експорт електроенергії у Молдову в нічні години та у Польщу – у нічні та денні. Імпорт в Україну відсутній.

Своєю чергою, Росія продовжує обстріли прикордонних та прифронтових районів Донецької, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, завдаючи пошкоджень розподільчим мережам.

Водночас ремонтні бригади обленерго повертають живлення споживачів там, де дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, на Донеччині енергетики відновили енергопостачання понад 4 тис. споживачів, на Запоріжжі – понад 3,8 тис. споживачів.

За даними “Укренерго”, на всіх пошкоджених російськими атаками об’єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи. Так, на одній із підстанцій у східному регіоні ремонтники відновили частину обладнання, яке було пошкоджене неодноразовими російськими обстрілами.