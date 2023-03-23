Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на слова очільника Міненерго Германа Галущенка.
За словами міністра енергетики, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні. Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу.
Зокрема, можливі нетривалі відключення електроенергії у Житомирській області.
Міністр енергетики зазначив, що протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 4 тис. абонентів у Донецькій області та близько 1 тис. абонентів у Харківській області.
Нагадаємо, що в ніч на 9 березня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. Загалом протягом доби російські війська здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з яких знищено українськими захисниками, а ще 8 не досягли своїх цілей.
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