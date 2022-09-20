Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу PBS.

В інтерв’ю турецький лідер заявив, що зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним в Узбекистані під час Шанхайської організації співробітництва і між ними відбулись обширні дискусії.

“І насправді він показав мені, що готовий закінчити з цим якомога швидше. Це було моє враження, тому що зараз справи йдуть доволі проблематично”, – сказав Ердоган.

Водночас, додав він, Україні та Росії вдалось домовитись щодо обміну 200 військовополонених. Президент Туреччини наголосив, що це може стати “вагомим кроком вперед”.

Варто зауважити, що на даний час офіційні особи України не підтвердили інформацію Ердогана щодо обміну військовополоненими з Росією.