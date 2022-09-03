Про це повідомляє Reuters посилають на пресслужбу президента Туреччини.
Зазначається, що Ердоган та Путні поспілкувались телефоном у суботу, 3 вересня.
Під час перемовин турецький лідер запропонував Путіну посередництво у питанні Запорізької атомної електростанції, яка від березня окупована російськими військами.
Окрім цього, Ердоган та Путін поспілкувались про експорт зерна з України.
Лідери двох країн також підтвердили, що продовжуватимуть будівництво атомної станції “Аккую” у Туреччині.
Ердоган і Путін домовилися детально обговорити ці питання під час зустрічі в Самарканді (Узбекистан) на саміті 15-16 вересня.
- 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Енергодара. Відтак делегація прибула врешті на Запорізьку атомну станцію.
- Оцінивши ситуацію на Запорізькій АЕС, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) дійшла висновку, що найнебезпечніша ситуація спостерігається з фізичною цілісністю станції.