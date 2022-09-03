Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поспілкувався телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час розмови Ердоган запропонував, аби Туреччина стала посередником у ситуації щодо Запорізької АЕС, яка окупована військами РФ.

Про це повідомляє Reuters посилають на пресслужбу президента Туреччини.

Зазначається, що Ердоган та Путні поспілкувались телефоном у суботу, 3 вересня.

Під час перемовин турецький лідер запропонував Путіну посередництво у питанні Запорізької атомної електростанції, яка від березня окупована російськими військами.

Окрім цього, Ердоган та Путін поспілкувались про експорт зерна з України.

Лідери двох країн також підтвердили, що продовжуватимуть будівництво атомної станції “Аккую” у Туреччині.

Ердоган і Путін домовилися детально обговорити ці питання під час зустрічі в Самарканді (Узбекистан) на саміті 15-16 вересня.