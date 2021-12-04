Про це повідомив турецький телеканал A Haber, засновником якого є Ахмет Чалик – близький бізнес-партнер Ердогана.
4 грудня у місті Сіїрт, яке є адміністративним центром однойменної провінції неподалік кордону з Сирією, було скоєно замах на президента Туреччини.
Вибуховий пристрій, закладений під поліційний автомобіль, призначений для супроводження кортежу Ердогана в Сіїрті, помітили останньої миті. Пристрій мав дистанційне керування.
Виявлену вибухівку демонтували експерти та скерували на експертизу, а слідчо-оперативна група зняла відбитки пальців підозрюваних на пристрої та транспортному засобі. Наразі розпочата операція з затримання підозрюваних.
Слідство, яке триває в таємному режимі, з’ясовує, як вдалося дізнатися імена поліціянтів й дізнатися, як туди проїхати приватною автівкою.
#SONDAKİKA
Başkan Erdoğan’a bombalı tuzak önlendi
Polis memuru aracındaki bombalı düzenek etkisiz hale getirildi pic.twitter.com/PJSdVjc3wJ
— A Haber (@Ahaber) December 4, 2021
- 4 грудня повідомлялося, що Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган може організувати перемовини Президентів України та Росії Володимира Зеленського й Володимира Путіна.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 29 листопада заявив, що готовий стати посередником між Росією та Україною для деескалації напруженості на кордоні між країнами.