На президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана скоїли замах на вбивство неподалік від турецько-сирійського кордону.

Про це повідомив турецький телеканал A Haber, засновником якого є Ахмет Чалик – близький бізнес-партнер Ердогана.

4 грудня у місті Сіїрт, яке є адміністративним центром однойменної провінції неподалік кордону з Сирією, було скоєно замах на президента Туреччини.

Вибуховий пристрій, закладений під поліційний автомобіль, призначений для супроводження кортежу Ердогана в Сіїрті, помітили останньої миті. Пристрій мав дистанційне керування.

Виявлену вибухівку демонтували експерти та скерували на експертизу, а слідчо-оперативна група зняла відбитки пальців підозрюваних на пристрої та транспортному засобі. Наразі розпочата операція з затримання підозрюваних.

Слідство, яке триває в таємному режимі, з’ясовує, як вдалося дізнатися імена поліціянтів й дізнатися, як туди проїхати приватною автівкою.