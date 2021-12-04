Про це повідомив прессекретар турецького президента Ібрагім Калин.

“Президент Туреччини може внести конструктивний крок і організувати діалог Путіна та Зеленського, що сприятиме зниженню напруженості”, – сказав Калин.

За його словами, в Туреччини склалися добрі відносини як з Україною, так і з Росією. Він також зазначив, що Анкара не схвалює і не підтримує будь-який конфлікт між Києвом і Москвою.