Про це повідомив прессекретар турецького президента Ібрагім Калин.
“Президент Туреччини може внести конструктивний крок і організувати діалог Путіна та Зеленського, що сприятиме зниженню напруженості”, – сказав Калин.
За його словами, в Туреччини склалися добрі відносини як з Україною, так і з Росією. Він також зазначив, що Анкара не схвалює і не підтримує будь-який конфлікт між Києвом і Москвою.
“Багато західних країн не мають конструктивних прямих відносин з Росією, але Туреччина володіє цією особливою позицією”, – додав представник Ердогана.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 29 листопада заявив, що готовий стати посередником між Росією та Україною для деескалації напруженості на кордоні між країнами.
- А у Кремлі відмовилися коментувати слова Президента України Володимира Зеленського про те, що він передав Президенту РФ Володимиру Путіну список осіб, які утримуються та підлягають обміну через турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.
- Пізніше у РФ відхилили пропозицію Ердогана бути посередником між Зеленським та Путіним.