Головною умовою для проведення наступного саміту лідерів країн "нормандського формату" є виконання всіх домовленостей останньої зустрічі в Парижі 9 грудня 2019 року, починаючи з припинення вогню.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Головною умовою проведення саміту лідерів “нормандського формату” (України, Франції, Німеччини, РФ, – ред.) є виконання всього того, що вони вирішили наприкінці минулого року в Парижі. Україна завжди говорила і робить все, щоб це виконати, але, на жаль, не все залежить від нас. Тому що є питання, в яких ми зі свого боку зробили все, але, на жаль, інша сторона не так дотримується тих зобов’язань, які були досягнуті в Парижі”, – зазначив Єрмак.

За його словами, передусім має бути виконана домовленість стосовно припинення вогню на Донбасі.

“Перш за все, це припинення вогню, який, на жаль, триває. Українська сторона завжди повторює, що якщо на нас хтось нападає, якщо хтось стріляє по наших бійцях, по нашій армії – наша армія готова і дає щораз відсіч цим спробам, але це не зупиняє наше прагнення до миру і до виконання тих домовленостей, які на сьогодні існують”, – заявив Єрмак.