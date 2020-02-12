Про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

“Я не залишу цей напрямок. Він є одним із пріоритетних. У ці дні тривають переговори, сьогодні наші представники працюють у Мінську”, – зазначив Єрмак.

Очільник ОПУ висловив упевненість, що його нова посада “не заважатиме” йому і надалі займатися зазначеними питаннями.

“Сьогодні разом із Міністерством закордонних справ, іншими державними установами, з Кабінетом Міністрів ми будемо продовжувати цю роботу. Тому що сьогодні немає нічого важливішого, ніж припинення війни, загибелі наших людей, ніж повернення всіх наших громадян. І я думаю, що це – найважливіше завдання, яке ми отримали від президента України. І ми будемо його виконувати”, – наголосив Єрмак.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.