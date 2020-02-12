Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у влади є чіткий план щодо проведення місцевих виборів на Донбасі наприкінці жовтня 2020 року.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

“Це наша мрія. Це логічно, якби вибори пройшли на всій території України. Сьогодні Донбас, як і Крим, є територією України. Але сьогодні є умови, без виконання яких це неможливо. Ми з української сторони готові виконати всі домовленості, які були досягнуті, в першу чергу, в Парижі (під час зустрічі в “нормандському форматі”, – ред.). По-друге, у нас є чіткий план, що має статися для того, щоб наприкінці жовтня вибори могли пройти по всій території України, відповідно до українських законів“, – наголосив Єрмак.

Він уточнив, що вибори будуть можливі тільки в разі виведення російських військ з Донбасу і повернення контролю над кордоном.

“Я ще раз хочу повторити, що відповідно до українського законодавства, неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, є будь-які незаконні озброєні люди, і кордон України не знаходиться під контролем Уряду України. Це записано в українському законодавстві, а вибори ми плануємо провести на 100 % відповідно до українського законодавства”, – зазначив Єрмак.

Він додав, що під час переговорів можуть бути якісь компроміси, але не на шкоду інтересам України.

Голова Офісу президента також запевнив, що готовий говорити з усіма “патріотичними, адекватними, розумними силами в країні”, “усіма, хто любить Україну і бажає їй добра”, щоб роз’яснити їм “десять, двадцять разів”, що таке “формула Штайнмаєра” і який в української влади план.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.