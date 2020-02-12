Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
“Це наша мрія. Це логічно, якби вибори пройшли на всій території України. Сьогодні Донбас, як і Крим, є територією України. Але сьогодні є умови, без виконання яких це неможливо. Ми з української сторони готові виконати всі домовленості, які були досягнуті, в першу чергу, в Парижі (під час зустрічі в “нормандському форматі”, – ред.). По-друге, у нас є чіткий план, що має статися для того, щоб наприкінці жовтня вибори могли пройти по всій території України, відповідно до українських законів“, – наголосив Єрмак.
Він уточнив, що вибори будуть можливі тільки в разі виведення російських військ з Донбасу і повернення контролю над кордоном.
“Я ще раз хочу повторити, що відповідно до українського законодавства, неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, є будь-які незаконні озброєні люди, і кордон України не знаходиться під контролем Уряду України. Це записано в українському законодавстві, а вибори ми плануємо провести на 100 % відповідно до українського законодавства”, – зазначив Єрмак.
Він додав, що під час переговорів можуть бути якісь компроміси, але не на шкоду інтересам України.
Голова Офісу президента також запевнив, що готовий говорити з усіма “патріотичними, адекватними, розумними силами в країні”, “усіма, хто любить Україну і бажає їй добра”, щоб роз’яснити їм “десять, двадцять разів”, що таке “формула Штайнмаєра” і який в української влади план.
Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.
- Раніше Андрій Єрмак заявляв, що на наступній зустрічі в “нормандському форматі” можуть бути зроблені кроки, які дозволять провести в жовтні цього року місцеві вибори по всій території України, включаючи окупований Донбас.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у нього є надія на можливість проведення виборів на Донбасі восени цього року (одночасно з місцевими виборами по всій країні), але не виключає заморожування конфлікту.