Політична партія "Європейська солідарність" вимагає не порушувати права українців на вільне пересування і роботу в країнах Європейського Союзу.

Про це повідомляє прес-служба партії.

“Партія “Європейська солідарність” і п’ятий президент України Петро Порошенко в умовах війни і складних міжнародних обставин доклали неймовірних зусиль, щоб Україна отримала безвізовий режим з ЄС, однак влада Зеленського не тільки хоче забрати в українців можливість вільно пересуватися по Європі, а й повертає нас до гірших радянських практик, коли громадянин змушений був звертатися до чиновників за так званої виїзної візою – дозволом виїзду за кордон”, – сказано в заяві.

Водночас в партії вважають, що чинна українська влада “замінила безвіз на безвиїзд”.

“Поки українці хочуть, щоб Україна неухильно наближалася до членства в Європейському Союзі, Зеленський вперто веде нас в СРСР”, – йдеться в заяві.

В “Європейської солідарності” підкреслюють, що українці мають право працювати там, де вони можуть знайти кращу роботу.

“Правова і економічно розвинена європейська країна, а не нові стіни і заборони, повинна бути найкращим стимулом для українців жити і працювати в Україні”, – підкреслюють в партії.