Про це йдеться в спільній заяві України і Євросоюзу за підсумками зустрічі.
Європейський союз і Україна провели 6-е засідання Ради Асоціації 28 січня 2020 року в Брюсселі.
У ньому взяли участь Олексій Гончарук, Прем’єр-міністр України, і Жозеп Боррелл, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки – віце-президент Європейської комісії.
Сторони підтвердили прихильність до зміцнення політичних і економічних зв’язків між Україною та Європейським союзом.
Крім того, Рада асоціації визнала успішною макроекономічну стабілізацію в Україні.
Сторони погодилися з важливістю незворотності реформ в банківському секторі, зокрема в зв’язку з націоналізацією “ПриватБанку”.
В ЄС наголошують на важливості притягнення до правосуддя тих, хто несе відповідальність за масштабне шахрайство в “ПриватБанку”.
- Пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським структури за грудень і початок січня подали в цілому 285 судових позовів. Юристи “ПриватБанку” підтвердили цю інформацію.
- Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що розгляд законопроєкту №2571, який серед іншого фактично забороняє повертати “ПриватБанк” його колишньому власнику Ігорю Коломойському, переноситься.
- Раніше український олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що хоче знову стати співвласником “ПриватБанку”.