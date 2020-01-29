У Європейському союзі заявляють про неможливість "зворотної" націоналізації "ПриватБанку", тобто повернення його колишнім власникам.

Про це йдеться в спільній заяві України і Євросоюзу за підсумками зустрічі.

Європейський союз і Україна провели 6-е засідання Ради Асоціації 28 січня 2020 року в Брюсселі.

У ньому взяли участь Олексій Гончарук, Прем’єр-міністр України, і Жозеп Боррелл, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки – віце-президент Європейської комісії.

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Сторони підтвердили прихильність до зміцнення політичних і економічних зв’язків між Україною та Європейським союзом.

Крім того, Рада асоціації визнала успішною макроекономічну стабілізацію в Україні.

Сторони погодилися з важливістю незворотності реформ в банківському секторі, зокрема в зв’язку з націоналізацією “ПриватБанку”.

В ЄС наголошують на важливості притягнення до правосуддя тих, хто несе відповідальність за масштабне шахрайство в “ПриватБанку”.