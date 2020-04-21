У Хмельницькій області через спалах коронавірусу закрили монастир Московського патріархату.

Про це повідомляє прес-служба Летичівської районної державної адміністрації.

Уточнюється, що на карантин закрили Свято-Преображенський монастир УПЦ МП в селі Головчинці, в якому було підтверджено п’ять випадків зараження коронавірусом.

“Доступ сторонніх осіб у Свято-Преображенський Головчинецький жіночий монастир обмежений”, – сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що в прилеглому до монастиря селі Головчинці були проведені дезінфекційні заходи.

Водночас місцева влада заявляє, що контактні особи встановлені та в цей момент вони перебувають у режимі самоізоляції.