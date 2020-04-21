Про це повідомляє прес-служба Летичівської районної державної адміністрації.
Уточнюється, що на карантин закрили Свято-Преображенський монастир УПЦ МП в селі Головчинці, в якому було підтверджено п’ять випадків зараження коронавірусом.
“Доступ сторонніх осіб у Свято-Преображенський Головчинецький жіночий монастир обмежений”, – сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що в прилеглому до монастиря селі Головчинці були проведені дезінфекційні заходи.
Водночас місцева влада заявляє, що контактні особи встановлені та в цей момент вони перебувають у режимі самоізоляції.
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- Інформація про спалах коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі з’явилася ввечері 5 квітня. Наступного дня було офіційно повідомлено про чотирьох хворих. 9 квітня стало відомо, що у Лаврі коронавірус підтвердили ще у 26 осіб.
- У Мережі повідомлялося, що у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита РПЦ в Україні Павла, який закликав не обмежувати церковні служби через коронавірус, виявили COVID-19.