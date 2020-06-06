Про це повідомив прем’єр-міністр країни Френк Баінімарама на сторінці у Twitter.

“Фіджі щойно очистилася від останнього активного пацієнта з COVID-19”, – заявив Баінімарама.

За словами глави уряду, в країні вже впродовж 45 днів не виявлено жодного випадку коронавірусу.

Крім того, у республіці не зафіксовано жодної смерті від COVID-19.

Прем’єр Фіджі пояснює такий успіх “відповіддю на молитви, важкою роботою і підтвердженою наукою”.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, у світі кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 6 740 361, з них 394 984 летальні, одужало 2 748 553 осіб.

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