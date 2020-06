Про це повідомив прем’єр-міністр країни Френк Баінімарама на сторінці у Twitter.

“Фіджі щойно очистилася від останнього активного пацієнта з COVID-19”, – заявив Баінімарама.

За словами глави уряду, в країні вже впродовж 45 днів не виявлено жодного випадку коронавірусу.

Крім того, у республіці не зафіксовано жодної смерті від COVID-19.

Прем’єр Фіджі пояснює такий успіх “відповіддю на молитви, важкою роботою і підтвердженою наукою”.

Fiji has just cleared the last of our active #COVID19 patients.

And even with our testing numbers climbing by the day, it's now been 45 days since we recorded our last case. With no deaths, our recovery rate is 100%.

Answered prayers, hard work, and affirmation of science!

— Frank Bainimarama (@FijiPM) June 4, 2020