Станом на 12 березня в Україні є лише один лабораторно підтверджений випадок інфікування коронавірусом.

Проте якщо ви нещодавно були закордоном, у вас погане самопочуття, висока температура, #Букви зібрали поради, як перевіритися на коронавірус і куди звертатися по допомогу.

За даними Міністерства охорони здоров’я, лище з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 47 повідомлень про підозру на COVID-19 (1 – підтверджено лабораторно, 45 – негативні, коронавірусу немає, 1 – досліджується).

Симптоми коронавірусу

COVID-19 і віруси грипу мають подібну клінічну картину захворювання. Тобто вони обидва викликають респіраторне захворювання.

Обидва віруси передаються при тісному контакті, повітряно-крапельним шляхом і за допомогою фомітів – предметів, через які може передаватися інфекція.

Симптоми коронавірусу наступні:

Головний біль;

чхання;

Кашель – сухий, вологий;

лихоманка;

Біль у м’язах;

остуда;

Утруднене дихання, нестача повітря;

Висока температура тіла;

Ниркова недостатність – порушення функції нирок, яке на певному етапі безсимптомне, а згодом проявляється зменшенням кількості сечі через порушення водно-електролітного балансу.

Рідше може зустрічатися діарея, блювота, почервоніння очей.

За даними ВООЗ, хворобу легко переносить 80% населення. 3,5% людей помирає. Найбільше схильні до ризику летального результату люди старше 70 років.

Основні запобіжні заходи

Мийте руки. Руки слід мити: після повернення вулиці додому або на роботу; після туалету; перед тим, як сісти за стіл; якщо руки брудні.

Провітрюйте приміщення. У задушливому приміщенні збільшується концентрація мікроорганізмів в повітрі.

Дотримуйтесь дистанції в громадських місцях. Тримайтеся від людей на відстані щонайменше 1 метра, надто якщо у них кашель, нежить і підвищена температура.

Не чіпайте руками очі, ніс і рота. Руки торкаються багатьох поверхонь, на яких може бути присутнім вірус. Чіпаючи очі, носа або рота, можна перенести вірус зі шкіри рук в організм.

Дотримуйтеся правил респіраторної гігієни. При кашлі та чханні прикривайте рота і носа серветкою або згином ліктя; відразу викидайте серветку в контейнер для сміття з кришкою і обробляйте руки спиртовмісним антисептиком або мийте їх водою з милом.

Їжте добре приготовану їжу. М’ясо слід добре прожарювати, запікати. Не рекомендується вживання сирого молока й яєць.

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає населення виконувати рекомендації фахівців, центральних і місцевих органів охорони здоров’я.

Якщо ви відчули себе погано

У МОЗ рекомендують в такому разі залишатися вдома.

Не можна самостійно йти в поліклініку або лікарню. Утримуючись від контакту з оточенням, ви допомагаєте цим установам працювати ефективніше і захищаєте себе і оточення від можливого зараження COVID-19.

Необхідно викликати додому сімейного лікаря або швидку допомогу при поганому самопочутті. Сімейний лікар призначає додаткове обстеження та аналізи.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, то слід звертатися на “гарячу лінію” НСЗУ, де порадять, що робити.

Телефонуйте за номером – 1677

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Тести на коронавірус

У медустанові спочатку зроблять діагностику виключення – перевірять, чи це не симптоми грипу. Для цього візьмуть мазок з носа.

Якщо грип не підтвердиться, то перевірять на інші віруси, наприклад, аденовіруси, риновіруси та інші типи коронавірусів.

Варто відзначити, що Україна закупила німецькі тест-системи – їх відправили до Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Києва Рівного, Львова, Запоріжжя.

Вакцини від COVID-19 – немає.

Що робити, якщо у вас виявлять коронавірус?

Остаточний аналіз проводитимуть уже в лікарні.

Вас скерують до лікарні, яка готова приймати хворих з COVID-19.

У Києві для госпіталізації таких хворих підготовлені бази в семи лікарнях. Три з них — для дорослих, три — для дітей і одна — для вагітних.

У разі ускладнення епідемічної ситуації, столична влада також визначила додаткові установи охорони здоров’я, де є окремі корпуси.

Зараз в Україні є 12000 інфекційних ліжок; 2500 тисячі боксів; 400 відділень інтенсивної терапії саме в інфекційних лікарнях, які укомплектовані апаратами штучної вентиляції легенів і всім необхідним для пацієнтів у важкому стані.

Алгоритм лікування і госпіталізації в регіонах нічим не відрізняється від того, що є в Києві.

Ваші колеги, рідні та друзі, з якими ви були в тісному контакті, могли заразитися.

Їм запропонують ізоляцію на 14 діб.