Про це інформує ERR з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса.

За його словами, серед основних причин можливого закриття – різке скорочення кількості перетинів кордону, погані відносини з Росією та економія коштів.

“Ми хотіли б завершити дослідження впливу в другій половині цього року, і тоді можна буде дивитися, якими є наслідки і чи виправдано продовжувати це питання, чи ні. Рішення поки що немає, дослідження тільки починаються”, – сказав Лаурі Ляенеметс.

За його словами, логіка закриття виходить з того факту, що порівняно з докоронавірусним періодом кількість переходів на східному кордоні зменшилася майже на 80 %, а в Південній Естонії загалом майже на половину.

“Чи потрібні нам два пункти поруч (Койдула і Лухамаа – ред.), якщо перетини кордону зменшилися майже на 50 %?” – зауважив Лаурі Ляенеметс.

Для міжнародного руху на кордоні Естонії з Росією відкрито п’ять прикордонних пунктів, три з яких призначені для автомобільного сполучення – Нарва, Лухамаа і Койдула і два для залізничного сполучення.

Крім того, є два двосторонні прикордонні пункти, які відкриті для перетину кордону жителями Естонії та Росії. Один із них – прикордонний перехід Нарва-2 – тимчасово закритий з листопада минулого року.

За словами міністра внутрішніх справ Естонії, можливе закриття прикордонного пункту буде аналізуватися з трьох аспектів.