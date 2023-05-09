Про це йдеться у повідомленні на сайті Урядового порталу.

Мета програми – поглиблення знань українських держслужбовців-євроінтеграторів з фундаментальних принципів, цілей та функціонування ЄС; компетенцій інституцій ЄС і держав-членів, процесів ухвалення рішень ЄС. А також розширення ЄС та переговорів про вступ й узгодження законодавства України з правом ЄС.

Програма розрахована на представників органів державної влади, зокрема міністерств, Секретаріату Кабінету міністрів, Верховної Ради України, Офісу президента України, які надалі працюватимуть над переговорним процесом щодо членства України в ЄС.

Навчання містить у собі онлайн лекції та візит до Естонії. Серед тематичних пріоритетів: функціонування внутрішнього ринку, політика ЄС у сферу сільського господарства та рибальства, антикорупційна політика (включаючи цифровізацію систем правосуддя), протидія відмиванню коштів та свобода ЗМІ.

У межах програми навчання пройдуть 70 українських державних службовців протягом 2023 року: 40 у першому півріччі (4 групи по 10 осіб), 30 у другому півріччі (3 групи по 10 осіб). Перші чотири навчальні курси заплановані на травень-червень 2023 року.

“Україна отримала статус країни-кандидата та розпочала процедуру селф-скринінгу, робимо все для найшвидшого відкриття перемовин щодо членства України в ЄС. Цей процес є абсолютно новим для українських інституцій, тому маємо забезпечити найкращі можливості для підготовки професіоналів. Ми вдячні нашим партнерам з Естонії за готовність поділитися своїм досвідом з українськими держслужбовцями”, – подякувала віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.