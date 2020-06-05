Український бренд ETNODIM заявив про збитки після публікації на сторінці магазину в Facebook фотографії президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської у вишиванках.

Про це повідомив менеджер ETNODIM Іван Корнійчук у коментарі The Page.

ETNODIM розмістив знімок з Володимиром і Оленою Зеленськими 21 травня – у День вишиванки, зазначивши, що на президентові та першій леді продукція їхнього магазину.

За кілька годин публікація бренду зібрала близько 1,5 тисяч коментарів та 1,5 сотні репостів. Велика частина коментарів — негативні. Користувачі висловили невдоволення з приводу того, що Олена Зеленська на фото одягнена не у вишиванку, а в “розмальовку”. Також кілька десятків користувачів заявили, що після цієї публікації планують більше не купувати продукцію ETNODIM.

Представники бренду у відповідь на критику заявили, що зазвичай “обходять політику”, а також, що тепер сумніваються в тому, чи добре це, що Зеленські обрали саме їхню продукцію.

“Ми створюємо вишиванки та популяризуємо їх у світі вже більше 10 років. Політику завжди оминаємо, так як маємо справу, якій присвячуємо себе повністю. Нам здалося хорошим показником, те що президент і перша леді обрали саме наші вишиванки. Але судячи з реакції, тепер не розуміємо, це добре чи погано”, — прокоментували представники ETNODIM.

У зв’язку із цією ситуацією Корнійчук розповів, що магазин зазнав збитків. “Але яких саме, ми ще не знаємо”, — уточнив менеджер.