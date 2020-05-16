Європейський парламент проголосував за виділення Україні 1,2 млрд євро позики на боротьбу з економічними наслідками пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це поінформували в прес-службі Європарламенту.

За таке рішення в п’ятницю проголосували 547 євродепутатів, 93 висловилися проти, ще 47 утрималися.

В цілому планується виділити 3 млрд євро для підтримки десяти країн. Україна повинна отримати найбільшу суму.

Так, грошові кошти отримають: Республіка Албанія (180 млн євро), Боснія і Герцеговина (250 млн євро), Грузія (150 млн євро), Йорданія (200 млн євро), частково визнане Косово (100 млн євро), Республіка Молдова (100 млн євро), Чорногорія (60 млн євро), Республіка Північна Македонія (160 млн євро), Республіка Туніс (600 млн євро) і Україна (1,2 млрд євро).

У повідомленні наголошується, що гроші будуть надані протягом 12 місяців у формі позик “на дуже вигідних умовах”. Кошти будуть виплачуватися двома частинами (перший транш орієнтовно восени 2020 року, а другий – на початку 2021 року).

Максимальний середній термін погашення позик становить 15 років.

“Мета фінансування – дозволити цим країнам пом’якшити негативні соціально-економічні наслідки кризи, зберігши при цьому фінансову стабільність”, – сказано в повідомленні.

Рішення ще має затвердити Рада ЄС.