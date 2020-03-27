У зв'язку з пандемією COVID-19 в Європі почастішали випадки кіберзлочинів, шахрайства, продажу контрафакту та крадіжок.

Про це йдеться в новому звіті Європолу, опублікованому на сайті відомства.

Зазначається, що під час кризи, викликаного пандемією COVID-19, уряди активізують всі зусилля для боротьби з глобальним поширенням коронавірусу. Водночас зловмисники, користуючись ситуацією, адаптують старі та створюють нові злочинні схеми, користуючись страхом та панікою серед населення, високим попитом на окремі товари (засоби захисту, фармпродукцію), зниженням мобільності громадян та тим, що багато людей перейшли на дистанційнц роботу.

За даними Європолу зараз спостерігається особлива активність зловмисників в таких 4 напрямках, як кіберзлочини, шахрайство, продажу контрафакту та крадіжках.

Кіберзлочини

Так, у відомстві зазначили, що у зв’язку з кризою через COVID-19 збільшилася кількість кібератак, зокрема, на об’єкти соціальної інженерії.

“Злочинці використовували кризу COVID-19 для проведення атак на об’єкти соціальної інженерії, пов’язані з пандемією, для поширення різних пакетів шкідливих програм. Кіберзлочинці також, ймовірно, будуть прагнути використовувати все більшу кількість векторів атак, оскільки все більше роботодавців вводять дистанційну роботу та дозволяють підключення до систем своїх організацій”, — йдеться в звіті.

Як приклад у відомстві навели нещодавній інцидент в університетській лікарні Брно (Чехія). Через кібератаки медикам довелося закрити свою IT-мережу, скасувати заплановані операції та перенаправити нових пацієнтів з гострими захворюваннями в найближчу лікарню.

Шахрайство

Правоохоронці також зазначили, що злочинці дуже швидко адаптували відомі схеми шахрайства, в тому числі телефонного, щоб отримати вигоду з побоювань та страхів жертв під час кризи.

“Можна очікувати, що в найближчі тижні з’явиться велика кількість нових або адаптованих схем шахрайства”, — додали в Європолі.

Наприклад, напередодні шахраї обманним шляхом виманили у сінгапурської компанії передоплату в 6,6 млн євро за спиртовмісні гелі та маски FFP3. Товар так і не було отримано.

Продаж контрафактної продукції

За інформацією Європолу, з початку кризи кількість випадків продажу контрафактної медичної та санітарно-гігієнічної продукції, а також засобів індивідуального захисту і контрафактної фармацевтичної продукції збільшилася в рази.

Тільки з 3 по 10 березня правоохоронці вилучили понад 34 тисяч підроблених хірургічних масок. Правоохоронці попереджають, що кількість таких інцидентів буде збільшуватися.

Крадіжки

Європол відзначив, що злочинці адаптували до поточної ситуації й різні типи схем, пов’язаних з крадіжками. Зокрема, почастішали випадки крадіжок в магазинах та медичних установах.

Також зросла кількість інцидентів, коли злочинці потрапляють в будинки жертв, представляючись медиками.

“Кілька держав-членів ЄС повідомили про подібний спосіб дії для крадіжки. Злочинці отримують доступ до приватних будинків, видаючи себе за медичний персонал, що надає інформаційні матеріали або засоби гігієни, або проводять “тест на коронавірус”, — підкреслили у відомстві.