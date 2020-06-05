Відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті партії.

В “ЄС” відзначають, що в соціальній сфері “замість обіцяного “кінця епохи бідності” стрімко тануть доходи і заощадження громадян”, падає рівень життя і зростає безробіття.

“У політичній сфері формування однопартійної більшості, концентрація абсолютної влади в руках недосвідченого президента, його спроби створити в Україні авторитарний турборежим – створюють загрозу демократії, правам та свободам громадян. Репресії проти опозиції стали такою ж ознакою, як і за часів Януковича. Істотно погіршилося міжнародне становище України. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Принцип “нічого про Україну без України”, якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері. При потуранні влади або за участі окремих її представників розгортається повзучий проросійський реванш”, – йдеться в заяві.

Також у політсилі згадали про “згортання важливих реформ” у країні.

“Європейська Солідарність” як головна опозиційна сила закликає до створення коаліції проукраїнських політичних сил, до глибокої координації зусиль на місцевих виборах. Підтримка узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ (об’єднаних територіальних громад, – ред.) має захистити громади від ще одного нашестя дилетантів під брендом “Слуг” і сформувати фахові місцеві команди, здатні ефективно вирішувати проблеми, які стоять перед громадами”, – наголошується в заяві.

У партії уточнили, що ще одна спільна задача зараз – забезпечити “взаємне непоборювання проукраїнських сил в тих областях, де на виборах є загроза з боку п’ятої колони”.

“Спільними зусиллями маємо мінімізувати результат проросійської ОПЗЖ, і при формуванні більшостей у місцевих радах – залишити цю політичну силу на маргінесі. Задля реалізації цих завдань ми готові до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями і місцевими лідерами”, – сказано в заяві.

Чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів заплановані в Україні на 25 жовтня 2020 року.