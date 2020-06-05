Відповідне звернення до чинного мера столиці оприлюднено на офіційному сайті політсили.

Також у партії пропонують Кличку очолити список “Європейської Солідарності” на виборах до Київради.

“На попередніх виборах київського міського голови в 2015 році ми підтримали вас як кандидата від нашої політичної сили. Впевнені, що і сьогодні формулою перемоги проукраїнських сил на виборах мера міста і Київської міської ради повинна стати лише командна робота. Саме тому, виходячи з інтересів киян та держави, “Європейська Солідарність” готова і цього разу висунути вас, Віталію Володимировичу, кандидатом на посаду київського міського голови. І готова бачити вас на чолі списку “Європейської Солідарності” на виборах до Київради“, – наголошується в зверненні.

У політсилі нагадали, що останні опитування громадської думки свідчать, що “Євросолідарність” лідирує серед політичних партій у столиці, а Кличко – серед претендентів на посаду мера.

“Це ще один доказ того, що кияни хочуть нашої єдності, бо усі ці роки бачили спільну командну роботу і сподіваються на її продовження”, – йдеться у зверненні.

В “ЄС” відзначили, що демократичні сили, які разом стояли на Майдані й працювали в Київраді, “повинні заявити про свої принципові позиції й визначити своїх головних союзників”.

“Особливо важливо це зробити в умовах, коли влада здійснює невпинні спроби наступу на місцеве самоврядування та децентралізацію. Коли Офіс президента хоче поставити Київ на коліна і перетворити міського голову на прислугу “Слуг”. Коли влада прагне зробити з обраного киянами мера принизливу декорацію, змінивши закон “Про столицю України – місто-герой Київ”… Ми віримо, що київська громада першою дасть відсіч силам, які почали повертати Україну до сфери російського впливу. Наш Київ має бути зеленим тільки від парків і скверів, а не від політичного кольору дилетантства і некомпетентності”, – сказано у зверненні.