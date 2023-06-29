Фабрику тролів Євгена Пригожина, котрий також володіє ПВК "Вагнер", паралізовано вже майже тиждень після спроби заколоту. Тепер у неї та низки медіа зміниться власник, бо найімовірнішим претендентом на ці активи вважають структури Юрія Ковальчука – російського підприємця, основного акціонера і ексголову ради директорів банку "Росія".

Джерело: російське видання The Bell.

Частина медіа та фабрика тролів Пригожина розташовані у Санкт-Петербурзі приблизно з 2013 року. Власник ПВК заперечував свій зв’язок з ними до створення холдингу “Патріот” у 2019 році, до якого увійшло ключове медіа “фабрики тролів” – “РИА “Федеральне агентство новин” (ФАН) й невеликі сайти редакцій на кшталт “Економіки сьогодні”, “Політики сьогодні”, “Невських новин”, “Народних новин” та інших.

Сайт “РИА “ФАН” заблокували у Росії після заколоту. А більшість працівників фабрики тролів та медіа Пригожина у Петербурзі не вийшли на роботу, прийшли лише ті, хто “не прочитав новини”. Нині вони цікавляться питанням, чи отримають виплати за червень.

Під час заколоту до будівлі прийшли силовики, які провели обшуки, вилучивши техніку, сервери тощо.

Один зі співробітників поділився, що фабрика тролів і пропагандистські сайти працювали, щоб Пригожина влаштовували новини, які трапляються йому на очі.

“Навіть окрему соцмережу “ЯRus” створили, щоб і в частині соціальних мереж він отримував приємний для себе контент. А тепер цього читача нема. Але ресурси залишилися, вони все-таки утворили реальну аудиторію, і є співробітники з певним досвідом роботи. Про знищення холдингу не йдеться, вирішується питання про нове управління”, – додав він.

За словами Аббаса Джуми, який очолив опікунську раду холдингу “Патріот”, йому поки що “нема чого сказати” про майбутнє медіа, але додав, що холдинг “підпорядковується закону та президенту”. Від цього автора на сайті ФАН розміщено десятки сайтів, зокрема всі співрозмовники, опитані The Bell, вважають, що Джума заручився підтримкою воєнкорів з Telegram-каналів і намагатиметься зберегти свої позиції в холдингу.

Поки що домовленостей про нових кураторів медіаімперії Пригожина не досягнуто.

Троє джерел видання вважають ймовірним новим господарем холдингу “Патріот” “Національну медіагрупу (НМГ) Юрія Ковальчука. У такому випадку він отримає контроль над активами або безпосередньо, або через посередників. Утім, співрозмовники видання впевнені, що хто б не виявився формальним власником активів Пригожина – контроль здійснюватиметься безпосередньо з Кремля.