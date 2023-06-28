Джерело: The Moscow Times

Джерело видання було небагатослівним, лише підтвердило арешт російського генерала

“У контексті Пригожина. Мабуть, він [Суровікін] вибрав бік [Пригожина під час заколоту] і його за я*ця хапнули”, – сказало друге джерело. На запитання про те, де зараз перебуває російський генерал: “Цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують”.

Чутки про арешт Суровікіна раніше опублікував російський блогер Володимир Романов. За його інформацією, генерала заарештували ще 25 червня — тобто, наступного дня після заколоту ПВК “Вагнер”. За його даними, Суровікін перебуває у СІЗО “Лефортове”.

Колишній головний редактор “Эха Москвы” Олексій Венедиктов стверджує, що, за його інформацією, Суровікін три дні не виходить на зв’язок із власною родиною. За словами Венедиктова, неможливо зв’язатися і з його охороною.

Раніше видання The New York Times повідомило, що генерал Сергій Суровікін, заступник командувача військовими операціями Росії в Україні, заздалегідь знав про те, що ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин планує повстання проти Міноборони РФ.

Офіційні особи заявили, що вони намагаються дізнатися, чи генерал Сергій Суровікін, колишній головнокомандувач угрупування військ у вторгненні Росії в Україну, допомагав планувати заколот Пригожина.

Американські офіційні особи також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали також могли підтримати спробу Пригожина силою змінити керівництво Міноборони РФ. Офіційні особи США заявили, що Пригожин не розпочав би свого повстання, якби не вірив, що інші, хто займає владу, прийдуть йому на допомогу.

Американські офіційні особи зацікавлені в оприлюдненні інформації, яка підриває авторитет генерала Суровікіна, якого вони вважають більш компетентним і безжальним, ніж інші члени командування. Його усунення, безсумнівно, принесе користь Україні.

Суровікін пробув командувачем військ РФ три місяці, його призначили на початку жовтня 2022 року. Через 10 днів він став першим російським воєначальником, якого влада вирішила показати в телеетері після початку повномасштабного вторгнення.

Російський генерал Сергій Суровікін відомий своїми жорсткими наказами під час війни у Чечні та у Сирії. Однак у ЗМІ раніше зазначали, що Суровікіну може не вистачити цієї жорстокості, аби перемогти у війні проти України.