Фан-сторінка Ілона Маска у Facebook зі 154 тисячами підписників отримала позначку верифікації як справжня.

Про це повідомляє видання The Verge.

Сторінка на Facebook, доступна за адресою “https://www.facebook.com/ElonMuskoffici” отримала синю “галочку” — позначку, що свідчить про те, що сторінка була перевірена і Facebook підтверджує, що вона належить офіційній особі.

Хоча назва сторінки “Elon Musk”, її адміністратори самі повідомляють, що вона не справжня.

“Це фан-сторінка, для завантаження твітів абощо від нього (Ілона Маска — ред.)”, — йдеться в описі сторінки.

На сторінці майже немає дописів, найраніші датовані 21 жовтня. Серед них — фото Маска, повтори його публікацій в Twitter.

З інформації у вкладці “Прозорість сторінки” стає відомо, що вона існує з липня 2019 року і спершу називалася “Kizito Gavin”. Це прізвище та ім’я футболіста з Уганди Гевіна Кізіто. Потім назву сторінки кілька разів змінили в поточному році. При тому два рази на “Elon Musk”.

Люди, які керують сторінкою, знаходяться в Єгипті, за даними Facebook.

До того ж для проходження верифікації власник сторінки має заповнити форму, і, зокрема, надати посвідчення особи. Компанія Meta, раніше відома як Facebook, поки не прокоментувала обставини надання “галочки” цій фанатській сторінці.

Нагадаємо, в липні 2020 року сталася масштабна хакерська атака на соціальну мережу Twitter. Зламаними виявилися акаунти політиків, бізнесменів і знаменитостей.

Зловмисники запропонували підписникам відомих людей, чиї акаунти були зламані, переказати гроші, обіцяючи повернути подвоєну суму.

Аналогічний допис з’явився і на згаданій фан-сторінці Ілона Маска в Facebook.