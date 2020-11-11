Адміністратори соцмережі Facebook подовжили ще на місяць заборону на розміщення реклами політичного характеру в американському сегменті інтернету.

Про це телеканалу CNBC повідомив представник компанії Facebook.

“Тимчасова пауза в розміщенні реклами, присвяченій політиці та соціальних питань, залишається в силі в США в рамках наших зусиль, спрямованих на захист виборів”, – пояснив представник Facebook.

У компанії додали, що “рекламодавцям слід готуватися до продовження” заборони на рекламу ще на один місяць. При цьому представник соцмережі не виключив, що “можливість відновити рекламу може настати й раніше”.

З 27 жовтня на платформах компанії діє заборона на розміщення реклами політичного характеру. Цей захід вжито з метою боротьби з поширенням дезінформації та спробами побічно вплинути на настрої американських виборців.