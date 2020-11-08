Президент США Дональд Трамп заявив, що його команда має в своєму розпорядженні письмові свідчення про шахрайство при проведенні виборів.

Про це він написав у себе в Twitter.

“Ми тільки починаємо етап підведення підсумків. Ми повинні розглянути ці твердження про порушення. Ми отримуємо письмові свідчення про шахрайство на виборах”, – йдеться в повідомленні.

Трамп додав, що зокрема в Пенсільванії багато бюлетені були заповнені людьми, чиї особистості не вдається встановити.

Адміністрація соціальної мережі Twitter через кілька хвилин додала до цього повідомлення позначку: “Це твердження про шахрайство на виборах є спірним”.

У суботу ввечері, 7 листопада, Джо Байден вперше виступив зі зверненням до нації як обраний президент США.

Дональд Трамп зробив гучну заяву після новин про перемогу його конкурента Джо Байдена на виборах президента США. Прогнозовано, республіканець не згоден мирно передати владу опоненту.