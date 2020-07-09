Компанія Facebook розкрила мережу фейкових акаунтів, які, зокрема, використовувалися під час виборчої кампанії 2019 року в Україні.

Про це йдеться в повідомленні голови служби кібербезпеки компанії Натаніеля Глейхера.

У цілому були заблоковані 72 Facebook-акаунти, 35 сторінок і 13 профілів в Instagram.

“Ми видалили 72 облікові записи в Facebook, 35 сторінок і 13 облікових записів в Instagram, які були причетні до скоординованої недостовірної поведінки в Україні. Ця мережа була орієнтована на внутрішню аудиторію. Люди, які стояли за цією діяльністю, використовували фейкові облікові записи… для створення фіктивних персоналій, публікацій в групах і на сторінках, коментування їх власного контенту”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ця мережа “була особливо активною під час президентських і парламентських виборів 2019 року в Україні”. Зокрема, публікувалися політичні меми, сатира та інший контент, “в тому числі про Крим, НАТО, економічну політику України, внутрішню політику, вибори, критику і підтримку різних кандидатів, у тому числі Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко і Петра Порошенка”.

Мережа акаунтів була виявлена під час внутрішнього розслідування Facebook.

“Хоча люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою особистість і координацію, наше розслідування зв’язало цю діяльність з рекламним агентством в Україні Postmen DA”, – повідомили в Facebook.

Згідно з оцінками компанії, близько 766 тис. облікових записів входили були підписані на “одну або більше сторінок”, про які йде мова.

Особи, які управляли мережею, витратили близько 1,93 млн доларів на розміщення реклами в Facebook та Instagram.