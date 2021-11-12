Корпорація Meta заборонить у соціальних мережах Facebook та Instagram рекламу, спрямовану на расу, сексуальну орієнтацію або релігію користувачів з січня 2022 року.

Про це повідомило видання The Guardian.

В корпорації заявили, що з січня 2022 року будуть видалені детальні параметри націлювання, які дозволяють рекламодавцям шукати користувачів на основі їх публікацій та взаємодії з організаціями або громадськими діячами, вподобань контенту, пов’язаними зі здоров’ям, політичними переконаннями, расою чи етнічністю, сексуальна орієнтація, релігією

Тобто рекламодавці більше не можуть платити за націлювання на людей, які виявили інтерес до одностатевих шлюбів або католицизму. Водночас рекламодавці зможуть і надалі націлювати свою рекламу на користувачів, ґрунтуючись на низці інших параметрів — вік, стать, професія та місцеперебування.

Meta отримує 98% свого доходу від рекламодавців, які можуть орієнтуватися на певні демографічні групи та споживачів, оскільки компанія сформувала профілі користувачів Facebook на підставі їхньої онлайн-активності.

Крім того, в компанії визнали, що цей крок може вплинути на політичні групи та агітаційні організації.

“Деякі з наших рекламних партнерів висловили занепокоєння з приводу припинення цих варіантів націлювання”, – написав віцепрезидент з маркетингу продуктів Meta Platforms Грем Мадд.