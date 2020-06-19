У соціальній мережі Facebook видалили 88 постів, розміщених в акаунтах президента США Дональда Трампа, його виборчої кампанії і віце-президента США Майка Пенса. Ці повідомлення могли бути спрямовані на розпалювання ненависті. Також в них використовувалася нацистська символіка.

Про це повідомляє Reuters.

У видалених повідомленнях був червоний перевернутий трикутник. Цей символ вважають нацистським, оскыльки вони використовували його для ідентифікації політичних в’язнів. Відповідно до політики Facebook, використання подібних символів в публікаціях заборонено.

“Нацисти використовували червоні трикутники для ідентифікації своїх політичних жертв в концентраційних таборах”, – написав у четвер президент ADL (американська правозахисна організація, що захищає євреїв, – ред.) Джонатан Грінблатт, відреагувавши на відповідны пости Трампа і його команди.

The Nazis used red triangles to identify their political victims in concentration camps. Using it to attack political opponents is highly offensive. @POTUS' campaign needs to learn its history, as ignorance is no excuse for using Nazi-related symbols. https://t.co/7R7aGLD7kl — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) June 18, 2020

У цих постах було сказано, що “небезпечні натовпи крайніх лівих груп біжать по нашим вулицям і викликають абсолютне свавілля”. Це стосувалося акцій проти расизму, які проходили в США після вбивства поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда.

“Ми видалили ці пости і рекламу за порушення нашої політики стосовно організованої ненависті. Наша політика забороняє використовувати символ забороненої групи ненависті для ідентифікації політичних в’язнів без контексту, який засуджує або обговорює символ”, – заявили в Facebook.

Таке рішення Facebook також сприймають, як новий крок у протистоянні Трампа і соціальних мереж.

Але у Трампа стверджують, що перевернутий трикутник є логотипом Antifa – антифашистської організації, яку президент пропонує вважати терористичною.

“Перевернутий червоний трикутник – це символ, який використовується Antifa, тому він є в повідомленнях про Antifa”, – заявив представник кампанії Трампа Тім Муртауг.

The President of the United States is campaigning for reelection using a Nazi concentration camp symbol. Nazis used the red triangle to mark political prisoners and people who rescued Jews. Trump & the RNC are using it to smear millions of protestors. Their masks are off. pic.twitter.com/UzmzDaRBup — Bend the Arc: Jewish Action (@jewishaction) June 18, 2020

В Reuters зазначили, що загальне охоплення 88 видалених постів – не менше 800 тисяч показів.

Марк Брей, історик з Університету Рутгерса і автор книги “Antifa: антифашистський довідник”, сказав, що червоний трикутник почали використовувати деякі ліві групи в Британії та Німеччині після Другої світової війни, але його ніколи не використовували представники Antifa на території США.

A red triangle that marked 'political prisoners' was the most common category of prisoners registered at the German Nazi #Auschwitz camp. In August 1944, political prisoners constituted 95 percent of camp prisoners'. A letter inside the triangle could mark the nationality. pic.twitter.com/jBuNn0xmL1 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) June 18, 2020

Голова політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер сказав, що соцмережа буде послідовною у своїй реакції, видаляючи й інші пости з використанням символу, незалежно від того, хто написав пост.