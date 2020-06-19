Про це повідомляє Reuters.
У видалених повідомленнях був червоний перевернутий трикутник. Цей символ вважають нацистським, оскыльки вони використовували його для ідентифікації політичних в’язнів. Відповідно до політики Facebook, використання подібних символів в публікаціях заборонено.
“Нацисти використовували червоні трикутники для ідентифікації своїх політичних жертв в концентраційних таборах”, – написав у четвер президент ADL (американська правозахисна організація, що захищає євреїв, – ред.) Джонатан Грінблатт, відреагувавши на відповідны пости Трампа і його команди.
The Nazis used red triangles to identify their political victims in concentration camps. Using it to attack political opponents is highly offensive. @POTUS' campaign needs to learn its history, as ignorance is no excuse for using Nazi-related symbols. https://t.co/7R7aGLD7kl
— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) June 18, 2020
У цих постах було сказано, що “небезпечні натовпи крайніх лівих груп біжать по нашим вулицям і викликають абсолютне свавілля”. Це стосувалося акцій проти расизму, які проходили в США після вбивства поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда.
“Ми видалили ці пости і рекламу за порушення нашої політики стосовно організованої ненависті. Наша політика забороняє використовувати символ забороненої групи ненависті для ідентифікації політичних в’язнів без контексту, який засуджує або обговорює символ”, – заявили в Facebook.
Таке рішення Facebook також сприймають, як новий крок у протистоянні Трампа і соціальних мереж.
Але у Трампа стверджують, що перевернутий трикутник є логотипом Antifa – антифашистської організації, яку президент пропонує вважати терористичною.
“Перевернутий червоний трикутник – це символ, який використовується Antifa, тому він є в повідомленнях про Antifa”, – заявив представник кампанії Трампа Тім Муртауг.
The President of the United States is campaigning for reelection using a Nazi concentration camp symbol.
Nazis used the red triangle to mark political prisoners and people who rescued Jews.
Trump & the RNC are using it to smear millions of protestors.
Their masks are off. pic.twitter.com/UzmzDaRBup
— Bend the Arc: Jewish Action (@jewishaction) June 18, 2020
В Reuters зазначили, що загальне охоплення 88 видалених постів – не менше 800 тисяч показів.
Марк Брей, історик з Університету Рутгерса і автор книги “Antifa: антифашистський довідник”, сказав, що червоний трикутник почали використовувати деякі ліві групи в Британії та Німеччині після Другої світової війни, але його ніколи не використовували представники Antifa на території США.
A red triangle that marked 'political prisoners' was the most common category of prisoners registered at the German Nazi #Auschwitz camp.
In August 1944, political prisoners constituted 95 percent of camp prisoners'. A letter inside the triangle could mark the nationality. pic.twitter.com/jBuNn0xmL1
— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) June 18, 2020
Голова політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер сказав, що соцмережа буде послідовною у своїй реакції, видаляючи й інші пости з використанням символу, незалежно від того, хто написав пост.
- Раніше президент США Дональд Трамп порівняв учасників масових заворушень в США, з членами антифашиської організації “Антифа”, яку він раніше пропонував визнати терористичною. Потім — звинуватив рух “Антифа” в масових заворушеннях.