Про це повідомляє Reuters.

У видалених повідомленнях був червоний перевернутий трикутник. Цей символ вважають нацистським, оскыльки вони використовували його для ідентифікації політичних в’язнів. Відповідно до політики Facebook, використання подібних символів в публікаціях заборонено.

“Нацисти використовували червоні трикутники для ідентифікації своїх політичних жертв в концентраційних таборах”, – написав у четвер президент ADL (американська правозахисна організація, що захищає євреїв, – ред.) Джонатан Грінблатт, відреагувавши на відповідны пости Трампа і його команди.

У цих постах було сказано, що “небезпечні натовпи крайніх лівих груп біжать по нашим вулицям і викликають абсолютне свавілля”. Це стосувалося акцій проти расизму, які проходили в США після вбивства поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда.

“Ми видалили ці пости і рекламу за порушення нашої політики стосовно організованої ненависті. Наша політика забороняє використовувати символ забороненої групи ненависті для ідентифікації політичних в’язнів без контексту, який засуджує або обговорює символ”, – заявили в Facebook.

Таке рішення Facebook також сприймають, як новий крок у протистоянні Трампа і соціальних мереж.

Але у Трампа стверджують, що перевернутий трикутник є логотипом Antifa – антифашистської організації, яку президент пропонує вважати терористичною.

“Перевернутий червоний трикутник – це символ, який використовується Antifa, тому він є в повідомленнях про Antifa”, – заявив представник кампанії Трампа Тім Муртауг.

В Reuters зазначили, що загальне охоплення 88 видалених постів – не менше 800 тисяч показів.

Марк Брей, історик з Університету Рутгерса і автор книги “Antifa: антифашистський довідник”, сказав, що червоний трикутник почали використовувати деякі ліві групи в Британії та Німеччині після Другої світової війни, але його ніколи не використовували представники Antifa на території США.

Голова політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер сказав, що соцмережа буде послідовною у своїй реакції, видаляючи й інші пости з використанням символу, незалежно від того, хто написав пост.