Файли збереження Cyberpunk 2077 псуються, якщо їхній розмір перевищує 8 мегабайт

У гри Cyberpunk 2077, яка нещодавно вийшла, виявили ще одну проблему - при досягненні обсягу в 8 мегабайт файли збереження пошкоджуються. Відновленню вони не підлягають, і єдиний варіант продовжити гру - використовувати більш ранні збереження.

Про це пише The Verge.

Зараз геймери часто стикаються з безглуздими або дивними проблемами в грі Cyberpunk 2077. Студія CD Projekt Red, яка займала розробкою бойового ролевика, вже випустила два патчи щоб спробувати виправити деякі баги.

Проте все частіше починає спливати нова проблема: деякі гравці повідомляють, що їх Cyberpunk 2077 файли збереження пошкоджуються, якщо вони перевищують певний розмір файлу (через Eurogamer).

Якщо ваш файл пошкоджений, ви, очевидно, побачите це повідомлення при спробі завантажити гру: “Збережені дані пошкоджені і не можуть бути завантажені”. Ось як це виглядає.

Хоча незрозуміло, що може викликати пошкодження файлів збереження, схоже, це може статися, коли розмір збережень досягає 8 МБ. Подолання цього порога відбувається, коли файл збереження пошкоджений для одного Redditor, в їх тестуванні. Також кілька людей на форумах CD Projekt Red повідомляють, що їх файли збереження розміром більше 8 МБ пошкоджені.

У документі підтримки GOG.com про пошкоджені збереження CD Projekt Red каже, що збереження пошкоджено і не може бути відновлено. Щоб не бачити підказку, компанія рекомендує використовувати більш старі сейви і зберігати меншу кількість предметів і матеріалів для крафта.

Теоретично, ваш файл Cyberpunk 2077 може бути більше 8 МБ, якщо ви витратили десятки годин на гру і зібрали багато предметів.

CD Projekt Red повідомляє, що обмеження на розмір файлу збереження може бути збільшено в одному з майбутніх патчів. Але навіть якщо це збільшення відбудеться, файли збереження, які в даний час пошкоджені, залишаться колишніми.

Якщо ви зіткнулися з пошкодженням збережень, модератор офіційного форуму CD Projekt Red по Cyberpunk 2077 пропонує кілька порад щодо завантаження збережень з резервних копій, які можна спробувати.

Студія пообіцяла випустити два великих патчи для Cyberpunk 2077 в наступному році: один в січні і один в лютому. Можливо, компанія внесе зміни в ці виправлення, щоб запобігти пошкодженню файлів.

Нагадаємо, що після численних скарг на проблеми Cyberpunk 2077 для консолей минулого покоління, Sony і Microsoft почали схвалювати заявки на повернення коштів незалежно від часу, проведеного в грі.

При цьому Sony тимчасово прибрала Cyberpunk 2077 з PlayStation Store, а в Microsoft Store з’явилося попередження, що гравці можуть мати проблеми з продуктивністю гри на Xbox One.

Додамо, що Cyberpunk 2077 від CD Projekt RED була найочікуванішою грою року. Однак після її релізу стало відомо, що гра ще досить “сира”: користувачі стикалися з численними багами.

Довідка. Cyberpunk 2077 – це відеогра в жанрі action RPG у стилі кіберпанк. Її розробники — польська студія CD Projekt RED у співпраці з Digital Scapes. Cyberpunk 2077 є адаптацією настільної рольової гри Cyberpunk 2020, події якої відбуваються на п’ятдесят сім років пізніше в Найт-Сіті, Каліфорнія, відкритому світі з шістьма різними регіонами.