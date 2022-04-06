6 березня Генеральний прокурор США Меррік Гарленд оголосив, що Міністерство юстиції успішно зруйнувало ботнет, який контролювали російські військові розвідки, відомі як ГРУ.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Американські посадовці повідомили, що росіяни використали подібну інфраструктуру проти українських цілей.

“Російський уряд нещодавно використовував подібну інфраструктуру для нападу на українські об’єкти. На щастя, ми змогли зламати цей ботнет, перш ніж його можна було застосувати. Завдяки нашій тісній співпраці з міжнародними партнерами нам вдалося виявити зараження тисяч мережевих пристроїв”, – зазначив Гарленд.

Своєю чергою, директор ФБР Крістофер Рей, ботнет контролювався підрозділом російської військової розвідки ГРУ, відомим своїми руйнівними кібератаками, такими як хакерські атаки у 2015 і 2016 роках в Україні.

Гарланд також повідомив, що відомство висуває звинувачення російського олігарха Костянтина Малофєєва в порушенні санкцій.

“У обвинуваченні Міністерство фінансів раніше визначило Малофєєва як одне з основних джерел фінансування росіян, які пропагують сепаратизм у Криму, а також для матеріальної підтримки так званої Донецької Народної Республіки. Після санкцій Сполучених Штатів Малофєєв намагався ухилитися від них, використовуючи співучасників для таємного придбання та управління ЗМІ по всій Європі”, – заявив генпрокурор США.

Влада США конфіскувала мільйони доларів з рахунку в американській фінансовій установі, яка пов’язана з порушеннями санкцій.

Ботнети мають широкий спектр потенційних застосувань – від виведення веб-сайтів у режим офлайн до руйнівних зламів, що призводять до непрацездатності комп’ютерів. Не відразу було зрозуміло, які конкретні хакі могли бути зірвані, але Рей сказав, що тисячі малих підприємств у всьому світі були заражені шкідливим програмним забезпеченням ГРУ.

Довідка. Малофєєв відомий широкому загалу з 2014 року у зв’язку з анексією Криму та війною на території ОРДЛО. Його структури, зокрема, фінансували сепаратистів у Криму, Донецькій та Луганській областях. Колишній підлеглий Малофєєва Ігор Стрєлков (Гіркін) став найбільш відомим так званим командиром угруповання бойовиків. З 2014 року Костянтин Малофєєв, якому належить телеканал “Царгород”, знаходиться у списку санкцій ЄС та США.